انطلاق المؤتمر العالمي للعظام بمشاركة 3000 مختص.. الخميس

مسقط - الرؤية

تُفتتح، الخميس المقبل، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، فعاليات المؤتمر العالمي الأربعين للعظام، الذي تستضيفه السلطنة وتنظِّمه الرابطة العالمية لجراحة العظام بالاشتراك مع الرابطة العربية لجراحة العظام بدعم من وزارة الصحة.

ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 3000 مشارك من استشاريي وخبراء وأطباء العظام وإخصائيي العلاج الطبيعي والتأهيل والممرضين والفنيين والعاملين الصحيين من السلطنة ودول مجلس التعاون والدول العربية ومختلف دول العالم. ويحاضر خلاله 350 متحدثا من الخبراء الدوليين في مجال إصابات وأمراض وجراحات العظام من السلطنة ودول مجلس التعاون والدول العربية ومختلف دول العالم كل في تخصصه.

ويشتمل برنامج المؤتمر -الذي يستمر ثلاثة أيام- على العديد من جلسات العمل، تحفل بالكثير من أوراق العمل العلمية التي تناقش في مجملها طب العظام بتخصصاته المختلفة كإصابات وجراحات العمود الفقري والاقدام والكاحل والأطفال والطب الرياضي (تجنب الإصابات في الملاعب الرياضية وكيفية علاجها) وهشاشة العظام وسلامة المرور.

وسيسبق المؤتمر يوم علمي يحوي حزمة من حلقات العمل التخصصية في مجالات طب العظام المختلفة يحاضر خلالها نخبة من المحاضرين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة والباع الطويل في علاجات وجراحات امراض العظام المختلفة. إضافة إلى الدورة الحادية والثلاثين حول إدارة الصدمات المتعددة وتناقش مواضيع: التحديات المرتبطة بحوادث الطريق، وإجراءات التشخيص المبكر، والأمراض الوبائية وأنماط الوفيات، وجراحة إصابات البطن والظهر، وأولويات الرعاية بالمرضى المصابين بإصابات مضاعفة، وبتر الأعضاء والترميم...وغيرها.

ويشتملُ المؤتمر على معرض للمنتجات الطبية والتقنيات الحديثة المستخدمة في علاج أمراض العظام وجراحاتها المختلفة، تشارك فيه أكثر من 30 شركة من كبريات الشركات الدولية المتخصصة في إنتاج المعدات والأجهزة والتقنيات الطبية العلاجية، وسيكون هنالك نقل مباشر من العاصمة النمساوية فيينا؛ لعملية زرع خلايا جذعية لمريض عماني؛ وذلك في إطار التطبيق العملي للمشاركين في المؤتمر.

واستطاعت السلطنة الفوزَ باستضافة هذا المؤتمر العالمي الذي يشهد مشاركة 130 دولة من مختلف دول العالم خلاله بعد منافسة قوية بين عدة دول، وبدأ التحضير باكرا لاستضافة هذا المؤتمر المهم، ووضعت من أجل تحقيق هذا الهدف لجنة رئيسية ولجان فرعية تقوم بمهام التحضير والإعداد للمؤتمر كل في مجاله.