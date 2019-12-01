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يبحث تعزيز التعاون.. وفد "العماني للاختصاصات الطبية" يطير إلى تايوان

الأحد 01 ديسمبر 2019 07:54 م بتوقيت مسقط

يبحث تعزيز التعاون.. وفد "العماني للاختصاصات الطبية" يطير إلى تايوان

 

 

مسقط - الرؤية

توجَّه وفدٌ من المجلس العُماني للاختصاصات الطبية، مساء أمس الأحد، إلى إقليم تايوان؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات التعاونية في مجال التدريب الطبي، وزيارة عدد من المؤسسات المتقدمة طبيًّا لإيجاد فرص تدريبية للأطباء العمانيين.

تَرَأسَ الوفد سعادة الدكتور هلال بن علي السبتي الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية، وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة المكتب التايواني للمجلس للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة لدى المؤسسات الصحية التايوانية؛ حيث يعدُّ إقليم تايوان من الأقاليم المتقدمة في المجال الطبي لما يمتلكه من كوادر طبية مؤهلة.

وتهدفُ الزيارة إلى التعرُّف على الخدمات الطبية؛ المتمثلة في: تطوير الخدمات الصحية، وخدمات التعليم الطبي المتقدم، وبحث إمكانية تطوير مهارات الأطباء المقيمين في المجلس من خلال توفير فرص تدريبية لدى المؤسسات الصحية التايوانية.

ويتضمَّن برنامج الزيارة الاجتماع مع عدد من المؤسسات الصحية التايوانية، كما سيشارك الوفد في المعرض السنوي للقطاع الصحي التايواني.

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