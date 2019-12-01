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تحتضنه الكويت حتى 9 ديسمبر

"التنمية الاجتماعية" تشارك بـ"العمال" في المهرجان المسرحي الخامس لذوي الإعاقة

الأحد 01 ديسمبر 2019 07:49 م بتوقيت مسقط

"التنمية الاجتماعية" تشارك بـ"العمال" في المهرجان المسرحي الخامس لذوي الإعاقة

 

مسقط - الرؤية

تُشَارك السلطنة -مُمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية- بالعرض المسرحي "العمَّال" في المهرجان المسرحي الخامس للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينطلقُ في العاصمة الكويتية الكويت، غدًا الثلاثاء، ويستمر حتى التاسع من ديسمبر الجاري.

ويترأس وفد السلطنة المشارك حمود بن مرداد الشبيبي المدير العام المساعد بمديرية الأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة، وعضوية الطاقم المسرحي كالممثلين من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والجسدية ومتلازمة داون، وأيضا أعضاؤه الإداريون والفنيون كمخرج ومؤلف العمل المسرحي ومساعده، وفني الصوتيات، ومترجم لغة الإشارة.

ويهدف المهرجان منذ انطلاقة نسخته الأولى في العاصة القطرية الدوحة في العام 2008م إلى غرس الثقة وتنميتها لدى الأشخاص ذوي الإعاقة لإظهار قدراتهم ومواهبهم، والعمل على صقلها من خلال التدريب وتراكم الخبرات لديهم، وتنشيط وتنمية الحراك الثقافي والمسرحي لذوي الإعاقات في دول مجلس التعاون، إضافة إلى إتاحة الفرصة لديهم للتعبير عن قضاياهم ومشاعرهم ومواقفهم في جميع الأمور التي تدور في مجتمعاتهم مسرحيًّا، وتنمية الذوق الفني المسرحي وفق مبدأ الأهلية المتساوية بين كافة أفراد المجتمع، وإن اختلفوا في قدراتهم واحتياجاتهم، والمساهمة في تعزيز التمكين الذاتي والدمج الاجتماعي لهم من خلال الفنون خاصة الفن المسرحي، إلى جانب تعزيز الاتجاهات والمواقف الإيجابية وتغيير الصور السلبية السائدة تجاههم.

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