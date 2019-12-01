على الهواء مباشرة.. مركز القلب يبث عملية قسطرة في "المؤتمر الخليجي لطب القلب"

مسقط - الرؤية

شاركَ المركزُ الوطنيُّ لطب وجراحة القلب في المؤتمر الخليجي لطب القلب التداخلي "GIS" الذي أقيم بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخرا.

وهدف المؤتمر إلى توفير منصة لمناقشة أهم التطورات والمستجدات في مجال علاج أمراض الأوعية القلبية، وتعزيز التعاون في مجال علوم أمراض القلب والأبحاث الإكلينيكية، كما ناقش المشاركون في هذا الحدث -الذي يغطي منطقة الخليج العربي- الانتشار المتنامي لأمراض القلب، وشددوا على أهمية دور المؤتمر في رعاية الحوار وتبادل الخبرات على هذا الصعيد، ودعا المؤتمر إلى ضرورة تعزيز الوعي العام.

وعرض المؤتمر بثًّا مباشرًا لحالة تعاني من ضيق أحد الشرايين التاجية من مختبر قسطرة القلب بالمستشفى السلطاني، وقد تكللت العملية بالنجاح والتي أجريت تحت إشراف فريق طبي متكامل ضم كلًّا من: الدكتور محمد بن بركات الريامي استشاري أول أمراض القلب رئيس قسم طب القلب، وكذلك الدكتور سعيد عبدالرحمن سابق استشاري أول أمراض القلب وفريق التخدير والتمريض وتقنيي القلب؛ حيث تم عرض الخبرة الكبيرة والثقة التي يتمتع بها الكادر الطبي في المركز في علاج مثل هذه الحالات واستعراض أحدث الطرق المتبعة لعلاجها ومشاركة هذه الخبرة مع الخبرات الدولية المشاركة في المؤتمر.

وأجرى المركز في العام 2018 ما يقارب 6540 عملية قسطرة؛ منها: 4926 قسطرة في مجال اعتلال الشرايين عند الكبار توزعت بين 3239 قسطرة تشخيصية و1687 قسطرة علاجية في هذا المجال. وأجرى المركز أيضا أكثر من 754 قسطرة في مجال العيوب الخلقية والتشريحية؛ منها: 434 قسطرة تشخيصية، و319 قسطرة علاجية. أما في مجال اعتلال كهرباء القلب، فقد قام المركز بعمل 906 قسطرات، توزعت بين حوالي 303 قسطرات تشخيصية لكهرباء القلب. كما تم زراعة ما يزيد على 286 من الأجهزة المنظمة للقلب خلال هذه الفترة. تمت جميع هذه التداخلات بنجاح يُضَاهِي ما هو عليه المراكز المتقدمة في الدول الغربية وبأدنى مستوى من المضاعفات.