جوائز للمجيدين.. مدارس حمراء الدروع بعبري تكرم طلابها

عبري - ناصر العبري

نظَّمتْ مدارس حمراء الدروع، وأبو سعيد الخدري، وأمجاد عمان للتعليم الأساسي، صباح أمس، حفلاً لتكريم الطلاب المجيدين للعام الدراسي 2019/2018م؛ وذلك بدعم من شركة أوكسيدنتال عمان، برعاية الشيخ حمد بن سلطان البوسعيدي نائب والي عبري بنيابة حمراء الدروع بولاية عبري، وبحضور شيوخ وأعيان النيابة وجمع من الأهالي.

بدأ الحفل بنشيد ترحيبي قدَّمه طلاب مدرسة أمجاد عُمان للتعليم الأساسي، وقدَّم طلاب مدرسة أبو سعيد الخدري للتعليم الأساسي أوبريت "آمال وطموح"، نال إعجابَ واستحسان الحضور، إضافة إلى ذلك قدم طلاب مدرسة حمراء الدروع للتعليم الأساسي لوحة غنائية رائعة بعنوان "تفوق وتألق".

وفي الختام، كرَّم الشيخ حمد بن سلطان البوسعيدي نائب والي عبري بنيابة حمراء الدروع، الطلاب المجيدين بمدارس حمراء الدروع، وأبو سعيد الخدري، وأمجاد عمان للتعليم الأساسي بولاية عبري.