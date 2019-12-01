السلطنة تستضيف اجتماع "منظمة الصحة" لبحث خطر الأمراض المعدية والنفسية

مسقط - الرؤية

كشفتْ وزراة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، أمس، عن استضافة السلطنة للاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأمراض غير المعدية والصحة النفسية، المُزمع انعقاده في الفترة ما بين 9-12 ديسمبر الجاري؛ وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد في ديوان عام الوزارة، بحضور كلٍّ من: سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط، وسعادة الدكتورة أكجيمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسلطنة، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وقال سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط: تتسبب الأمراض غير السارية -أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الرئة، والسرطانات، والسكري في المقام الأول- في وفاة أعداد كبيرة من الناس مقارنة بأي سبب آخر؛ إذ تستأثر بما يعادل 70% من جميع الوفيات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الوفاة المبكرة لعدد يصل إلى 15 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عاماً (ويحدث نصف هذه الوفيات تقريباً في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل الأكثر انخفاضاً).

وأضاف سعادته: سيضم الاجتماع العالمي أكثر من 150 دولة، مع مجموعة مختارة من شركاء الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأوساط الأكاديمية والجهات المانحة؛ لعقد مؤتمر مؤثِّر لبناء القدرات يركِّز على كيفية تنفيذ الحكومات لحلول "أفضل الخيارات" منخفضة التكلفة المعتَمَدة من المنظمة، والتي من شأنها الحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية على نطاق هائل حتى يمكن إنقاذ عشرات الملايين من الأرواح.

وتابع وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط: يُمكننا من خلال هذه التدابير إنقاذ حياة 8 ملايين شخص في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وذات الدخل الأكثر انخفاضاً بحلول العام 2030، وتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 350 مليار دولار أمريكي.

وحول المشاركين في الإجتماع وأبرز النتائج المرجوة منها، قالت سعادة الدكتورة أكجيمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسلطنة: سيُشارك في الاجتماع العديد من قطاعات الصحة والقطاعات الأخرى، ومنظمات دولية... وغيرهم من أصحاب ذوي العلاقة على الصعيد العالمي. وأضافت: من المتوقع أن يُطلق الاجتماع دعوة إلى العمل، من شأنها أن تُسهم في تنفيذ إعلان الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى للعام 2018 بشأن الأمراض غير السارية، وإعلان الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى للعام 2019، بشأن التغطية الصحية الشاملة، مع دعم البلدان لبلوغ أهداف التنمية لعام 2030.

وتابعتْ سعادة الدكتورة أكجيمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسلطنة: كما سيتم تدشين التقرير الثاني للجنة رفيعة المستوى المستقلة لمنظمة الصحة العالمية: يوم الثلاثاء 10 ديسمبر، من الساعة 16:00-16:15، في فندق كمبينسكي، فيما سيكون الافتتاح الرسمي تحت رعاية صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر الساعة 19:00 حتى 20:30، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. وسيكون هناك لقاء مباشر مع 20 من قادة الصحة الشباب البارزين من الأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية: الأربعاء 11 ديسمبر في الساعة 11:00 حتى 12:00، بفندق كمبينسكي.