وفد "عمان المحبة والسلام" يتعرف على آليات عمل مجلس الدولة

مسقط - الرؤية

استقبلَ مجلسُ الدولة، أمس الأحد، عددًا من طلاب محافظات السلطنة المشاركين في الزيارة الطلابية "عمان المحبة والسلام"، بتنظيم من دائرة المواطنة بوزارة التربية والتعليم؛ بهدف التعرُّف على اختصاصات المجلس وآلية عمله.

واستمعَ الطلاب إلى شرح حول الاختصاصات والمهام المناطة بالمجلس قدمه سلطان بن جمعة الفارسي مدير دائرة شؤون اللجنة القانونية بالأمانة العامة المساعدة لشؤون الجلسات واللجان، كما تطرَّق إلى دور مجلس عمان في العمل الوطني، الأحكام الخاصة بمجلس الدولة في النظام الأساسي للدولة، وهيكله التنظيمي، والمراحل والمُدَد التي يمر بها مشروع القانون في المجلس، إضافة للتعريف بأعماله وأنشطته.

وتضمَّن برنامج زيارة الطلاب مشاهدة فيلم وثائقي عن المجلس، والقيام بجولة في أروقته تعرفوا خلالها على مرافقه.