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بالتعاون مع اللجنة العمانية للشطرنج و"الرياضة المدرسية"

"الزبير" تكرم الفائزين بمسابقة المهرجان المدرسي الرابع للشطرنج

الأحد 01 ديسمبر 2019 07:36 م بتوقيت مسقط

"الزبير" تكرم الفائزين بمسابقة المهرجان المدرسي الرابع للشطرنج

 

 

مسقط – الرؤية

 

نظمت لجنة الرياضة المدرسية بمحافظة مسقط بالتعاون مع الاتحاد العماني للرياضة المدرسية واللجنة العمانية للشطرنج وبدعم من مؤسسة الزبير المهرجان المدرسي الرابع للشطرنج 2019، تزامنا مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني 49 المجيد.

وشهد المهرجان مشاركة واسعة من قبل الطلبة المجيدين في اللعبة؛ وصاحبته مسابقة في لعبة الشطرنج بمنافسة بين الطلبة المشاركين وبلغ عدد المشاركين 100 من طلبة محافظة مسقط. وهدف المهرجان إلى إبراز مهارات الطلبة المجيدين في لعبة الشطرنج ونشر لعبة الشطرنج على نطاق أوسع في مختلف مدارس السلطنة نظرا لما تتميز به من تحفيز للقدرات العقلية على الإبداع والابتكار.

 

وأقيم المهرجان برعاية سعيد بن سالم الساحب المدير العام لقسم تطوير الأعمال في مؤسسة الزبير، بحضور أحمد بن سليمان اليحمدي المدير المساعد لدائرة البرامج التعليمية للتعليم المستمر والتربية الخاصة بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط، وحمود بن عبدالله الهاشمي أمين سر لجنة الرياضة المدرسية بالمحافظة وعدد من المسؤولين من وزارة التربية والتعليم. وفي نهاية الحفل وزّع راعي المناسبة الميداليات على الفائزين بالمراكز الأولى.

 

وقال سعيد الساحب إن النتائج التي حققها المهرجان المدرسي الرابع للشطرنج جاءت في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص في خدمة المجتمع المحلي، مشيرا إلى أنّ مؤسسة الزبير وفي إطار تبنيها لمناشط اللجنة العمانية للشطرنج شهدت تطورا ملموسا في انتشار لعبة الشطرنج في مختلف محافظات السلطنة.

وحرصت المؤسسة من خلال تبنيها لمناشط اللجنة العمانية للشطرنج على إنشاء مراكز الزبير للشطرنج في مختلف محافظات السلطنة، ويعد المهرجان المدرسي للشطرنج ضمن ثمرات الشراكة الحقيقية بين مؤسسة الزبير واللجنة العمانية للشطرنج بهدف تنمية مواهب النشء وصقلها بمختلف المهارات من خلال إقامة مثل هذه المنافسات بين النشء حيث تعتبر لعبة الشطرنج من الألعاب الذهنية التي تساعد الطالب على تنمية تفكيره وتطويرها.

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