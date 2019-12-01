"أوريكس" من بنك مسقط يحقق 13.4% أرباحا

مسقط – الرؤية

حقق صندوق أوريكس التابع لبنك مسقط أرباحا بنسبة 13.4% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقابل عائد بنسبة 3.7% لمؤشر S&P GCC Composite. وقد حافظ الصندوق على سجله الحافل في نشر أرباح مرتفعة؛ وظل الصندوق الأفضل أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعته، وفاز بالعديد من الجوائز بما فيها جائزة ليبر في أعوام 2009 و 2015 و 2016 و 2018 و 2019.

وخلال العام الجاري تمّ توزيع أرباح بنسبة 6% على المستثمرين، وأسهم السجل القوي للصندوق في زيادة ثقة المستمرين وزيادة الاستثمارات الإضافية مما يجعله أكبر صندوق في السلطنة في فئته وثاني أكبر صندوق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

واعتمدت مؤسسات عالمية أداء الصندوق المتميز ضمن تصنيف الصناديق مثل ليبر، ومديري صناديق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجلة Emerging Market Finance وتمت الإشادة بأداء الصندوق بسبب استراتيجيته التي تم تكييفها كجزء من عملية استثمار منضبطة يدعمها فريق إدارة قوي وإجراءات قوية لرصد المخاطر.

ويمثل صندوق أوريكس عرضًا استثماريًا جذابًا للغاية للمستثمرين على المدى الطويل ولقد تمّ إثبات جودة استراتيجية الصندوق على مدى دورات السوق المختلفة، وتعد الرؤى الإقليمية لفريق الإدارة وجودة البحث ومعرفة الشركات المستثمَر فيها من العوامل الرئيسية التي ساهمت في توفير عائدات مستقرة طويلة الأجل للمستثمرين.

ويخضع صندوق أوريكس للرقابة من قبل الهيئة العامة لسوق المال، وهو صندوق مفتوح الأجل كما يقدم الصندوق خيارًا مناسبًا للاستفادة من فرص النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ يمكن للمستثمرين الاشتراك في الصندوق على أساس يومي بأقل مبلغ اشتراك قدره 50 ريالا عمانيا. كما يمكن للمستثمرين اختيار الاستثمار على أساس شهري عن طريق اختيار "خطة الاستثمار المنهجية"؛ علما بأنه يجري نشر أسعار الصندوق على أساس يومي على موقع بنك مسقط وموقع سوق مسقط للأوراق المالية على الإنترنت ويمكن لجميع المستثمرين الاطلاع عليها.