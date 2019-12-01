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أطلقتها جامعة نبراسكا- لنكولن بالولايات المتحدة

"عمان للسياحة" تشارك في مبادرة التعليم التعاوني الدولي

الأحد 01 ديسمبر 2019 07:31 م بتوقيت مسقط

"عمان للسياحة" تشارك في مبادرة التعليم التعاوني الدولي

 

مسقط - الرؤية

شاركت كلية عمان للسياحة في مبادرة التعلم التعاوني الدولي عبر الإنترنت التي أطلقتها جامعة نبراسكا- لنكولن بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وتمثلت في تنظيم حلقات تعليمية عن بعد عبر الشبكة الدولية، وشارك فيها طلبة وأساتذة من 7 مؤسسات تعليمية من عدة دول من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة المواضيع ذات الصلة بصناعة السياحة والمجالات المرتبطة بها.

وقال عاصم الميمني، رئيس قسم دراسات الضيافة ومحاضر في الضيافة بالكلية والمشرف على المشاركة: تقوم التقنيات الحديثة بدور محوري في حياتنا اليومية، وسرعة تغير هذه التقنيات تفرض علينا أن نواكب بسرعة أكبر هذه التطورات والتغيرات والاتجاهات العالمية الجديدة، ومن هنا جاءت مشاركتنا في مبادرة جامعة نبراسكا في مجالي السياحة والضيافة من خلال الطرق الحديثة المعتمدة على استخدام التقنية في التعليم مثل المحاضرات وحلقات النقاش الافتراضية. وبالإضافة إلى ذلك، أصبح من المهم على المؤسسات التعليمية أن تتبنى طرق تعليم حديثة تتناسب مع متطلبات العصر الرقمي وتواكب المستجدات على الساحة التعليمية لتتمكن من القيام بدورها بفاعلية والبقاء في المقدمة.

وقد شاركت في الحلقة التعليمية إلى جانب كلية عمان للسياحة كل من أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة، وجامعة ولاية سومي بأوكرانيا ومركز أوبيروي للتعليم والتطوير بالهند، ومعهد الأعمال التجارية والقانون بأوكرانيا، وجامعة كييف الاقتصادية الوطنية بأوكرانيا، وجامعة بورنموث بالمملكة المتحدة، إلى جانب جامعة نبراسكا- لنكولن بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

 

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