الأحد, 01 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

تونس تتوج ببطولة التحدي الأفريقية في مسقط

الأحد 01 ديسمبر 2019 07:04 م بتوقيت مسقط

IMG-20191201-WA0025
IMG-20191201-WA0026

 

مسقط- خاص

حقق فريق جالية تونس لقب بطولة التحدي الافريقية الثانية للمغتربين بمسقط على حساب فريق جالية الكاميرون بنتيجة 2-1 كما حقق فريق جالية السودان المركز الثالث على حساب فريق جالية تنزانيا بنتيجة 4-3.

وجاءت هذه النتائج تتويجا للبطولة التي شارك فيها 12 فريقا يمثلون عددا من الجاليات الافريقية في السلطنة و برعاية للجائزة المالية الأولى من قبل شركة انزا هوم عمان الشركة الرائدة في مجال الأثاث التركي و التي كرمت المنتخب الفائز باللقب.

وشارك في بطولة التحدي الافريقي 12 فريقا هي تونس والسودان ونيجيريا واثيوبيا وزنجبار وتنزانيا والكاميرون والجزائر ومصر والمغرب واوغندا، واستمرت البطولة على مدى 3 أسابيع أقيمت فيها المنافسات بنظام المجموعات ثم دور نصف النهائي وصولا للمباراة النهائية.

وعبر القائمون على تنظيم بطولة كأس التحدي الافريقية في مسقط عن سعادتهم بنجاح هذه البطولة، مؤكدين أنهم سيسعون لاستمرار هذه المسابقة من اجل الحفاظ على قيم التواصل والوحدة الافريقية من خلال الرياضة التي تعد اقصر الطرق للتعارف والالتقاء وتجسيد معاني الألفة وتبادل الأفكار، وأقيمت هذه المواجهات وسط حضور ومتابعة جماهيرية واسعة من قبل أبناء الجاليات الافريقية؛ حيث حققت كافة الأهداف الفنية والرياضية التي أقيمت لأجلها.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

16 أكتوبر 2017

النبهانية تتوج بلقب بطولة تونس الدولية للنساء

المزيد

08 يوليو 2019

السلطنة تتوج ببطولة البوسنة المفتوحة للقفز المظلي الحر

المزيد

11 مارس 2017

مدرسة السلطان قابوس تتوج ببطولة دوري المدارس بالبريمي

المزيد

18 مايو 2015

شارابوفا تتوج ببطولة إيطاليا للتنس.. وتستعيد المركز الثاني عالميا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

السلطنة تحصد 16 جائزة كبرى في الحفل الختامي لجوائز السفر العالمية

الاقتصاد - محلي

منتخبنا يفوز على الكويت ويقترب من نصف نهائي "كأس الخليج"

رياضة - محلي

الخميس المقبل.. تتويج المشاريع الفائزة بجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي في دورتها السادسة

المحليات - أخبار

بدء مرحلة تقييم المشاريع المتنافسة على "جائزة الرؤية لمبادرات الشباب 2019"

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

الساعدي: السلطنة تشهد كسوفا حلقيا للشمس خلال ديسمبر

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تكشف لغز ال ١٠ سيارات المخبأة بشمال الباطنة

المحليات - شرطة

العثور على الطفل المفقود بالرستاق مفارقا للحياة

المحليات - شرطة

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة