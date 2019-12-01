تونس تتوج ببطولة التحدي الأفريقية في مسقط

مسقط- خاص

حقق فريق جالية تونس لقب بطولة التحدي الافريقية الثانية للمغتربين بمسقط على حساب فريق جالية الكاميرون بنتيجة 2-1 كما حقق فريق جالية السودان المركز الثالث على حساب فريق جالية تنزانيا بنتيجة 4-3.

وجاءت هذه النتائج تتويجا للبطولة التي شارك فيها 12 فريقا يمثلون عددا من الجاليات الافريقية في السلطنة و برعاية للجائزة المالية الأولى من قبل شركة انزا هوم عمان الشركة الرائدة في مجال الأثاث التركي و التي كرمت المنتخب الفائز باللقب.

وشارك في بطولة التحدي الافريقي 12 فريقا هي تونس والسودان ونيجيريا واثيوبيا وزنجبار وتنزانيا والكاميرون والجزائر ومصر والمغرب واوغندا، واستمرت البطولة على مدى 3 أسابيع أقيمت فيها المنافسات بنظام المجموعات ثم دور نصف النهائي وصولا للمباراة النهائية.

وعبر القائمون على تنظيم بطولة كأس التحدي الافريقية في مسقط عن سعادتهم بنجاح هذه البطولة، مؤكدين أنهم سيسعون لاستمرار هذه المسابقة من اجل الحفاظ على قيم التواصل والوحدة الافريقية من خلال الرياضة التي تعد اقصر الطرق للتعارف والالتقاء وتجسيد معاني الألفة وتبادل الأفكار، وأقيمت هذه المواجهات وسط حضور ومتابعة جماهيرية واسعة من قبل أبناء الجاليات الافريقية؛ حيث حققت كافة الأهداف الفنية والرياضية التي أقيمت لأجلها.