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شاهد الصور التي أثارت الجدل خلال مباراة منتخبنا العماني ونظيره الكويتي

الأحد 01 ديسمبر 2019 04:32 م بتوقيت مسقط

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الدوحة - الوكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورتين لأمير قطر الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مع مسؤولين كويتيين، أثناء حضور مباراة منتخبنا العماني ونظيره الكويت.

وجاءت صورتي الأمير الوالد، مع الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ومرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، خلال بطولة كأس الخليج "خليجي 24"، المقامة في قطر.

وفاز منتخبنا العماني على المنتخب الكويتي بنتيجة هدفين لهدف، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في "خليجي 24".

​وترددت خلال الأيام الماضية أنباء عن اقتراب حدوث انفراجة في الأزمة الخليجية، بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في بطولة خليجي 24، بعدما كانت الدول الثلاث ممتنعة عن المشاركة.



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