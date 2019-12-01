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شقيق أمير قطر يهنئ السعودية بفوزها على البحرين

الأحد 01 ديسمبر 2019 03:58 م بتوقيت مسقط

شقيق أمير قطر يهنئ السعودية بفوزها على البحرين

الدوحة - الوكالات

تفاعل شقيق أمير قطر، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، مع فوز المنتخب السعودي على نظيره البحريني أمس السبت، في ثاني جولات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم المقامة في الدوحة.

وكتب خليفة بن حمد عبر حسابه في موقع "تويتر": "مبروك للأخضر السعودي وجماهيره فوزهم المستحق.. وهاردلك لجماهير منتخب البحرين.. خليجي 24".

وتضمنت التغريدة صورة للعلمين السعودي والبحريني، وشعار بطولة كأس الخليج.

وعزز منتخب السعودية بفوزه على البحرين (2-0)، فرصه في بلوغ المربع الذهبي للبطولة الخليجية، حيث رفع رصيده إلى ثلاث نقاط، ليتقاسم وصافة المجموعة الثانية مع منتخب الكويت، الذي يملك في رصيده ثلاث نقاط أيضا، تحصل عليها من فوزه في الجولة الأولى على الأخضر السعودي، بثلاثة أهداف لهدف واحد، بينما ينفرد منتخبنا العماني بالصدارة بأربع نقاط، بعد التعادل مع البحرين في المباراة الأولى والفوز على الكويت في المباراة الثانية.

يذكر أن السعودية، والإمارات، والبحرين، أعلنت مشاركتها في كأس الخليج، رغم الأزمة السياسية بين الدول الثلاث وقطر والمعروفة باسم "الأزمة الخليجية"، في إشارة إلى قرار تلك الدول بإعلان مقاطعتها قطر في 2017.

 

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