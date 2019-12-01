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طريق جديد لخدمة حقول النفط بمنطقة قرن العلم

الأحد 01 ديسمبر 2019 03:35 م بتوقيت مسقط

طريق جديد لخدمة حقول النفط بمنطقة قرن العلم

 

مسقط - الرؤية

في إطار سعيها الدائم لتطوير شبكة الطرق بالسلطنة، أعلنت وزارة النقل أنها بصدد إنشاء طريق مباشر جديد يربط منطقة قرن العلم بالطريق المزدوج (أدم – هيماء – ثمريت) بطول (12.8) كم، حيث تقوم حالياً بإتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح أعمال تنفيذ الطريق المذكور في مناقصة عامة للتنفيذ.

وأوضحت الوزارة بأن هذا الطريق سيعمل على ربط منطقة قرن العلم مباشرة بالطريق الرئيسي الجديد عند جسر منطقة الغابة وذلك لتسهيل حركة الدخول والخروج للمنطقة للقادمين والمتجهين من وإلى كلا الإتجاهين أدم وهيماء.

وستتضمن أعمال الطريق على إنشاء طريق مفرد بحارة إسفلتيه في كل إتجاه بعرض ( 3.65) متر لكل حارة، بالإضافة إلى كتف خارجي بعرض (2.5) متر لكل حارة، بالإضافة إلى إنشاء عدد (8) معابر للمياه السطحية بمجاري الأودية وأعمال حمايات للخدمات المتقاطعة مع مسار الطريق، وسيتم تزويد الطريق بوسائل السلامة المرورية التي تشمل على الخطوط والعواكس الأرضية واللوائح المرورية والإرشادية.

ويعد هذا الطريق رافداً مهماً لخدمة حقول النفط بمنطقة قرن العلم وسيسهم في تسهيل إنسيابية الحركة المرورية للمتجهين والقادمين من وإلى تلك المنطقة.

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