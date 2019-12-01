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توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

الأحد 01 ديسمبر 2019 12:43 م بتوقيت مسقط

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

 

الرؤية - خاص

قال خبراء أرصاد إن آخر الصور الجوية تشير إلى تزايد احتمالات تعرض أجواء شمال السلطنة وبعض دول الخليج إلى حالة جوية ممطرة (أخدود من منخفض جوي بارد قادم من شمال شرق المتوسط) مع نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل.

وتشير خرائط الطقس إلى تدفق بعض السحب الممطرة على الكويت والسعودية والإمارات وقطر والمحافظات الشمالية للسلطنة.

وتوقع خبراء الأرصاد تأثر محافظات السلطنة الشمالية بهطول أمطار متفاوتة الغزارة، ويمتد التأثير ليشمل بحر عمان والمناطق الساحلية من شمال السلطنة ومناطق الحزام الاول حتى مسندم.

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