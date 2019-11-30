السلطنة تحصد 16 جائزة كبرى في الحفل الختامي لجوائز السفر العالمية

< الحوسني: نفخر باستضافة السلطنة للحدث الأكبر في عالم السفر والسياحة

< فوز السلطنة بجائزة أفضل وجهة لعشاق الطبيعة يعزز حضورها على الخريطة السياحية عالميا

مسقط - الرؤية

استضافتْ السلطنة -برعاية حصرية من مطارات عُمان- حفل إعلان الفائزين بجوائز السفر العالمية في نسختها السادسة والعشرين؛ تحت رعاية صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد، وبحضور وزير النقل معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي.

حضر الحفل الأكبر في عالم السفر والسياحة على مستوى العالم ما يزيد على 600 شخص من ممثلي شركات الطيران والضيافة وغيرهم، واستطاعتْ السلطنة أن تحصد 16 جائزة كبرى من أصل 144 توزعت على ما يزيد على 180 دولة مشاركة.

وتألقت مطارات عُمان في الحفل بعد أن حصدت 3 جوائز دفعة واحدة؛ الأولى للشركة الأم كأفضل مشغل للمطارات، والثانية لمطار مسقط الدولي كأفضل موقع على الإنترنت، والثالثة لمطار صلالة الذي تم تصنيفه كأفضل مطار إقليمي رائد.

كما حصد الطيران العماني 4 جوائز عالمية؛ الأولى بتصنيفه كأفضل شركة طيران للدرجة الأولى، أما الجائزة الثانية فكانت من نصيب برنامج "سندباد" الذي حصد جائزة أفضل برنامج مكافآت لشركة طيران، والجائزة الثالثة كانت أفضل شركة طيران مشغلة للرحلات للشرق الأوسط، فيما كانت الجائزة الرابعة لصالة الطيران العُماني لأصحاب الأعمال التي صنفت أفضل صالة على مستوى العالم.

وقال الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني الرئيس التنفيذي لمطارات عُمان: إنَّ قطاع السفر والسياحة من القطاعات الواعدة بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الوطني لجهة تنويع مصادر الدخل بعيدا عن قطاع النفط والغاز الذي ما زال حتى يومنا هذا القطاع الرئيسي للدخل؛ حيث وضع برنامج "تنفيذ" قطاع السياحة ضمن القطاعات التي يجب العمل على تنميتها بالسرعة الممكنة؛ نظراً للإمكانيات الكبيرة التي تملكها السلطنة على هذا الصعيد. ومع وجود بنية أساسية قوية على صعيد المطارات وأماكن الإيواء وشبكة الطرق الداخلية، تكون الفرصة مواتية جداً لتعزيز أداء القطاع وتحقيق أهدافه الإستراتيجية على المدى البعيد. وانطلاقاً من كوننا قطاعًا مُمكّنًا للقطاعات العاملة في الحقل السياحي، جاءت مبادرتنا لاستضافة الحدث الأكبر عالميا في قطاع السفر والسياحة؛ بهدف تعزيز حضور السلطنة على خارطة الوجهات الأكثر بروزاً في المنطقة.

وأضاف الحوسني: استضافت السلطنة ما يزيد على 600 ممثل عن شركات السياحة والسفر العالمية الذين حضروا هذا الحفل، وهذا شكل فرصة لا تعوض لنظرائهم في السلطنة والجهات العاملة في هذا الحقل لتوطيد العلاقات وبناء شراكات تجارية لتعزيز أدائهم وزيادة أعداد السياح القادمين إلى عُمان، فضلاً عن التغطية الإعلامية العالمية التي رافقت الحدث من وسائل الإعلام العالمية التي سلطت الضوء على الإمكانيات الواعدة للسلطنة على المستوى السياحي، ومنها على سبيل المثال شبكة TV5 العالمية التي غطت الحفل مباشرة على شبكتها، وهذا بحد ذاته يشكل قيمة مضافة كبيرة لجهود السلطنة في الترويج السياحي.

وقد حصدت السلطنة جائزة دولية كأفضل وجهة سياحية لعشاق الطبيعة على مستوى العالم؛ الأمر الذي يعزز حضورها على قائمة الوجهات السياحية المفضلة للعام 2020م، كما استطاع فرع شركة جيتكس في السلطنة، أن يحصد جائزة أفضل محطة لكبار الشخصيات، فيما تم منح جائزة أفضل منتجع بيئي لمنتجع أنانتارا الجبل الأخضر، فيما حصدت الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران" جائزة أفضل مطور سياحي وعقاري في العالم، وتمَّ تصنيف فندق قصر البستان كأفضل فندق فاخر عالميًّا، فيما ذهبت جائزة أفضل فندق فاخر لقضاء شهر العسل إلى فندق شيدي مسقط. أما جائزة أفضل قادم جديد في عالم الفنادق فكانت من نصيب فندق دبليو مسقط، أما مركز عُمان للمعارض والمؤتمرات فحصد جائزة أفضل مركز معارض جديد على مستوى العالم. أما الجائزة الأخيرة للشركات العُمانية، فكانت من نصيب شركة الزهراء للسياحة التي حصدت جائزة أفضل شركة في مجال سياحة المغامرات.

من جانبه، قال جرهام كوك المؤسس رئيس مؤسسة جوائز السفر العالمية: سعداء باستضافة حفلنا الختامي لجوائز العام 2019 في مدينة جميلة للغاية مثل مسقط، بالنسبة لي وبعد أن استطاعت الشركات العُمانية المختلفة أن تحصد هذا العدد الكبير من الجوائز، فأنا على ثقة بأن السلطنة تسير بالاتجاه الصحيح نحو تعزيز أداء قطاعي السفر والسياحة، ليكونا من أهم مصادر دخلها الاقتصادي. وتملك السلطنة مقومات رائدة سواء من خلال موقعها في قلب العالم، أو بيئتها الفريدة من نوعها، أو كرم الضيافة الذي يميز الشعب العُماني، هذه المقومات كفيلة بجعلها وجهة مفضلة للملايين من السواح العالميين.