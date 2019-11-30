49 فائزا في سحوبات صحار الدولي احتفالا بالعيد الوطني

مسقط - الرؤية

أجرى "صحار الدولي" سحوبات على جوائز بقيمة 49 ألف ريال عماني، موزعة على 49 زبونًا بالتساوي؛ خُصصت للاحتفاء بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد؛ انسجامًا مع رؤيته المتمثلة في "مساعدة الناس على الفوز". وأقيمت السحوبات في المكتب الرئيسي لصحار الدولي في مجمع السيف بشاطئ القرم، تحت رعاية السيد محمد بن أحمد البوسعيدي نائب والي مطرح، وبحضور عدد من أعضاء إدارة البنك.

وقال خليل بن سالم الهديفي مدير عام التجزئة المصرفية في صحار الدولي: يؤكد صحار الدولي التزامه بمساعدة الناس والمجتمعات على تحقيق الفوز، وقد تمكنا من خلال حساب الجوائز على مدار الـ12 عامًا الماضية من مساعدة عشرات الآلاف من زبائننا على تحقيق طموحاتهم وأحلامهم من خلال مضاعفة فرصهم في الفوز. وكجزء من احتفالنا بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، يسرنا لأول مرة أن نخصص هذه السحوبات احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وتعبيرًا عن فرحتنا واعتزازنا بكل ماتقدم وتحقق من إنجازات في كافة القطاعات والمجالات.

وهنأ الهديفي الفائزين، وقال: أدعو جميع زبائننا للمشاركة ومواصلة الادخار لمضاعفة فرص فوزهم في برنامج صحار "حساب الجوائز للعام 2019"؛ حيث إن البنك بصدد إجراء سحوبات نهاية العام بإجمالي جائزة نقدية يقدر بـ400 ألف ريال عماني موزعة بالتساوي على أربعة فائزين، اثنان من الفئة العامة واثنان من فئة إدارة الثروات.

وإلى جانب السحوبات، نظَّم صحار الدولي احتفالية خاصة لموظفيه بمناسبة العيد الوطني المجيد؛ تضمنت عددا من الفعاليات والأنشطة الوطنية والثقافية التي تعكس إرث السلطنة العريق. كما كان صحار الدولي راعيا حصريا لـ"عمان ران 49"- سباق ماراثون، بمشاركة 49 مشاركا عبر مسار بطول 49 كيلومترا يرسم خارطة السلطنة. وأطلق البنك مسابقة عبر صفحاته بوسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان "فخر الفوز" لمشاركة احتفالاته مع الزبائن الذين لم يتمكنوا من المشاركة شخصيا في الاحتفالات التي أقامها البنك، وتضمنت المسابقة 5 أسئلة تركز على شخصيات عمانية بارزة أسهمت بإنجازاتها المشرفة في رفع علم البلاد عاليا، وسيحصل الفائزون في المسابقة على إجمالي جوائز نقدية يقدر بـ1000 ريال عماني.