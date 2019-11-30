"مازيراتي" تكشف الستار عن مختبرها للابتكار في إيطاليا

مسقط - الرؤية

فتحتْ مازيراتي أبوابَ واحدٍ من أكثر مواقعها الحصرية المحظور دخولها على غير العاملين في الشركة؛ وهو "مختبر مازيراتي للابتكار". وكان قد تمَّ افتتاح المركز الهندسي في سبتمبر 2015 في شارع إيميليا أوفيست بمدينة مودينا الإيطالية، وهذه المرة الأولى التي يفتح فيها أبوابه أمام العالم لاستعراض دوره الأساسي في تطوير البحوث التكنولوجية المتقدمة التي تشكل عصب الحياة لعلامة "مازيراتي".

ويعد "مختبر مازيراتي للابتكار" منشأة حديثة لتطوير سيارات الحاضر والمستقبل؛ وفيه تدعم العمليات الرقمية تطوير المنتجات، ويجري إضفاء بصمة مازيراتي الخاصة عبر منهجية متكاملة تركز قبل كل شيء على العامل البشري منذ مراحل التصميم الأولى. ويستخدم المختبر عمليات المحاكاة الافتراضية بواسطة مزيج فريد من الأجهزة والبرمجيات للخروج بتقنيات تواكب احتياجات العملاء إلى أقصى الحدود.

وتجري العمليات الرقمية الداعمة لتطوير المنتجات في 3 مناطق رئيسية: نظام المحاكاة الثابت، ونظام المحاكاة الديناميكي المزود بالجيل الأحدث لتقنية حجرة القيادة المتحركة (Driver-in-Motion)، ومختبرات تطوير "تجربة المستخدم".

ويعمل في قسم تطوير المنتجات (القسم الفني) أكثر من 1500 فني، موزعين على مكاتب الشركة في شوارع إيميليا أوفيست وسيرو مينوتي وديلي نازيوني بمدينة مودينا، إضافة لمقرات الشركة في غرولياسكو وبالوكو. ويمتد مكتب الشركة في شارع إميليا أوفيست على مساحة إجمالية قدرها 33,744 متراً مربعاً (منها 14 ألف متر مربع مسقوفة و19,744 متر مربع مكشوفة). ويعمل في المكتب أكثر من 1100 شخص غالبيتهم من المهندسين، وينتمون إلى 17 جنسية مختلفة.

وتضم بيئة العمل النابضة هذه كوادر شابة بمتوسط أعمار 37 عاماً، نصفهم تقريباً دون سن 35 و20% دون سن 30. وحققت المؤسسة نموًّا كبيراً خلال السنوات الأخيرة، واستقطبت خريجين من أفضل الجامعات الإيطالية بما فيها تلك التي تتعاون مع مازيراتي.

ويعدُّ نظام المحاكاة الثابت نقطة انطلاقٍ لأي تجربة قيادة تنوي مازيراتي محاكاتها. ويتكون النظام من مقصورة قيادة مزودة بثلاثة أجهزة إسقاط ضوئي مع قدرات حاسوبية عالية. ويساعد النظام المهندسين في رصد ردود أفعال السائق بدءاً من المراحل الأولى لعملية التطوير، ويُسهم بشكل كبير في التحقق من أداء الطرازات الجديدة.