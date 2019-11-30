قطر والإمارات.. لقاء مصيري لتحديد المتأهل عن المجموعة الأولى

فان مارفيك: مواجهة "العنابي" صعبة

سانشيز: لقاء قطر والإمارات "نهائي مبكر"

الدوحة- (موفد الرؤية) وليد الخفيف

وصف الإسباني فيليكس سانشيز، مدرب منتخب قطر الأول لكرة القدم مباراة الإمارات، بأنّها نهائي مبكر كونها السبيل الوحيد المؤدي لنصف نهائي خليجي 24.

ويلتقي العنابي القطري والأبيض الإماراتي غدًا الإثنين في ختام دور المجموعات، وستحدد المباراة المتأهل مع المنتخب العراقي عن المجموعة الأولى.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس قبل المواجهة المرتقبة، قال سانشيز: "بالنظر إلى معطيات اللقاء وصعوبته وأهميته كذلك فبالتالي نحن مطالبين ببذل جهد مضاعف من أجل تحقيق الانتصار، وبالتأكيد المواجهة ستكون قوية وصعبة على كلا الفريقين".

وأضاف سانشيز، أنّ كل مباراة يخوضها الفريق أيضا بمثابة نهائي، ففي مباراة اليمن كان العنابي في حاجة إلى الفوز لإنعاش آماله والمضي قدمًا في البطولة بعد الخسارة في المباراة الافتتاحية، وبالفعل جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وقدمنا مباراة كبيرة نجحنا خلالها في تحقيق الانتصار العريض بسداسية نظيفة هي الأولى في تاريخ مباريات المنتخب القطري ببطولة كأس الخليج".

وتابع قائلا: "الفريق يضم لاعبين يمتلكون شخصية قوية، ودخلوا المباراة بعقلية الفوز. المباراة صعبة للطرفين لأنها آخر فرصة لهما لبلوغ نصف النهائي".

وحول إمكانية سفر النجم أكرم عفيف إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لحضور حفل توزيع جائزة أفضل لاعب في آسيا في هذا التوقيت، قال سانشيز: "بالتأكيد نحن نسعد باختيار أحد لاعبي المنتخب للترشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا، وسندرس الأمر. عفيف من العناصر الهامة في الفريق ووجوده مهم جدا، وسنحدد اليوم مدى جاهزية بعض العناصر للمباراة، وسننظر في شأن المصابين واختيار أقوى تشكيلة نمتلكها".

ومضى سانشيز قائلا: "نحتاج أن نقف على تجهيزات المنتخب وأن نرى التقارير الطبية لمعرفة حجم الإصابات لدينا ونحن نمتلك 22 لاعبا وما زال لدينا يومان حتى أقرر التشكيلة الأساسية التي سوف نلعب بها في اللقاء".

وحول حسابات التأهل في مجموعته قال "التعادل أو الفوز يضمن أحدهما لنا التأهل، غير أننا سنلعب على الفوز، وحسم الأمور. اللعب على التعادل مغامرة والمباراة صعبة على الطرفين".

وأشاد سانشيز بأداء عبد الكريم حسن وكل لاعبي المنتخب بشكل عام، مشيرا إلى أنّ عبد الكريم أدى مباراة جيدة أمام اليمن.

وعن الانتقادات التي تعرض لها لدى اختيار القائمة والتشكيلة قال سانشيز : "مهما كانت الانتقادات فالجميع حر في رأيه. الجهاز الفني يركز في عمله بعيدا عن الضغوط، ننتظر دعمكم. دمتم أوفياء. لقد حظينا بدعم كبير منكم وعلينا أن بذل كل الجهود لتلبية طموحاتكم".

وأكّد مصعب خضر لاعب منتخب قطر أنّ العنابي سيلعب للفوز أمام الإمارات دون النظر لأنصاف الحلول، واعدا بتقديم كل ما يلزم لبلوغ الدور نصف النهائي.

من جهته، أكد الهولندي فان مارفيك مدرب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم أنّ الإعداد لمباراة صعبة في وقت ضيق مثل مواجهة المنتخب القطري تحد كبير، لافتا إلى أنّ المباريات الكبيرة دائما ما تحتاج إلى وقت للتركيز على الجانب التكتيكي.

وقال مارفيك في المؤتمر الصحفي: "قطر فريق مميز. يتمتع باستقرار منذ فترة ليست بالقصيرة، ولديه عناصر مميزة، واصفا إيّاه بأنّه الأفضل في البطولة".

ونفى مارفيك تعرض منتخبه للضغوط قائلا "ندرك جيدا ما يجب القيام به. لدينا خيار واحد وهو الفوز وسنلعب لتحقيقه".

وكشف كارفيك أنه يشارك في البطولة من أجل الفوز وتجهيز لاعبيه وتطوير أدائهم لباقي الاستحقاقات.