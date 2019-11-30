منتخبنا يفوز على الكويت ويقترب من نصف نهائي "كأس الخليج"

الرؤية - خاص

فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم بهدفين مقابل هدف، على المنتخب الكويتي الشقيق ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24" المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، على ملعب ستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل .

تقدم منتخبنا العماني بهدف من ركلة جزاء في سجلها عبد العزيز المقبالي في الدقيقة 16 من بداية المباراة، بعد عرقلة اللاعب محسن الغساني، وبعد أن لجأ الحكم إلى تقنية "الفار"، التي منحت الأحمر ضربة جزاء، جاء منها الهدف الأول.

وفي الدقيقة الـ 31 من الشوط الثاني سجل عبد العزيز المقبالي الهدف الثاني له وللمنتخب الوطني، من ركلة جزاء.

وأحرز هدف المنتخب الكويتي الوحيد اللاعب يوسف السلمان في الدقيقة 79 من زمن المباراة.

وبدأ الهولندي آروين كومان مدرب منتخبنا الوطني، تشكيلة المبارة من فايز الرشيدي - محمد المسلمي - عبدالسلام المخيني - علي البوسعيدي - سعد سهيل - أحمد كانو - حارب السعدي - المنذر العلوي - محسن جوهر - محسن الغساني - عبد العزيز المقبالي

وبهذه النتيجة حقق منتخبنا العماني الانتصار الأول بعد تعادله في الجولة الماضية أمام البحرين بدون اهداف، ويرفع رصيده إلى 4 نقاط تقربه من بلوغ دور نصف النهائي، ومواصلة الدفاع عن اللقب الذي توج به في النسخة الماضية .