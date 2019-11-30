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اليوم.. انطلاق ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان بمشاركة علماء من مختلف دول العالم

السبت 30 نوفمبر 2019 07:45 م بتوقيت مسقط

اليوم.. انطلاق ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان بمشاركة علماء من مختلف دول العالم

مسقط - الرؤية

تُنظِّم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأحد، ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان، في نسختها الخامسة عشرة، بعنوان "فقه الماء في الشريعة الإسلامية.. أحكامه الشرعية وآفاقه الحضارية وقضاياه المعاصرة"، بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والباحثين من داخل السلطنة ومختلف دول العالم الإسلامي، بفندق جراند حياة مسقط، وتستمرُّ حتى 3 ديسمبر، بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.

وتتضمَّن الندوة مجموعة من الكلمات؛ من ضمنها: كلمة لسماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، وعدد من العلماء المشاركين؛ حيث يُشارك في الندوة أكثر من 55 عالماً وباحثًا ومفكرًا ومختصاً يبحثون في فقه الماء.

ندوة تطور العلوم الفقهية تستكمل هذا العام نسختها الخامسة عشرة؛ حيث تناولت في سنواتها الأربعة عشر القواعد الشرعية، والتأليف الموسوعي، والمقاصد الشرعية، وفقه النوازل، والتقنين والتجديد في الفقه، ومستقبل الفقه "فقه التوقع"، والفقه الحضاري "فقه العمران"، والفقه في عالم متغير، والنظرية الفقهية.. وكل موضوع من هذه نال حظه من البحث والدراسة، وكان ركيزة لعمل بناء في المؤسسات والحقول النظيرة، لذلك حظيت الندوة بالاهتمام الكبير من قبل المجامع الفقهية وكانت مثار اجتهاد ونظر في ردهاتها، كما كان لها الأثر الكبير في الكشف عن علماء أجلاء لم يظهروا على الساحة العلمية ومؤلفات كانت مطمورة وأيضا الأثر البارز في عطاء المكتبة الإسلامية مع ما نتج عنها من تواصل بين العلماء وقبلها التعارف بينهم.

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