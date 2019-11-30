تداولات سوق مسقط تتجاوز 632 مليون ريال بنهاية نوفمبر

مسقط - العمانية

بلغت قيمة التداول في سوق مسقط للأوراق المالية خلال نوفمبر الماضي نحو 4ر32 مليون ريال عماني بعد أن أنهت السوق تداولات الشهر الجاري مبكرا بسبب إجازة العيد الوطني التي وافقت يومي الأربعاء والخميس الماضيين. وبلغ إجمالي عدد أيام التداول خلال شهر نوفمبر 17 يوما مقابل 23 يوما في أكتوبر و21 يوما في سبتمبر.

وبنهاية نوفمبر 2019، بلغ إجمالي قيمة التداول خلال العام الجاري 3ر632 مليون ريال عماني متراجعة بنسبة 7ر9 بالمائة عن مستواها في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 4ر700 مليون ريال عماني.

وتعد قيمة تداولات نوفمبر هي الأدنى خلال العام الجاري فيما سجل شهر أغطسطس أعلى قيمة للتداول عند 165 مليون ريال عماني من بينها 2ر137 مليون ريال عماني قيمة التداول على سهم أُوريدو التي شهدت في أغسطس عملية إعادة تنظيم داخلية حيث قامت شركة أوريدو (QPSC) بتحويل حصتها البالغة 55 بالمائة في شركة أوريدو عُمان من شركة مينا انفستكوم إلى شركة سيولة الدولية للاستثمار.

وتراجعت قيمة التداول في شهر نوفمبر بنسبة 8ر40 بالمائة عن مستواها في أكتوبر والبالغ حوالي 9ر54 مليون ريال عماني، وبلغ عدد الأوراق المالية المتداولة في نوفمبر 3ر193 مليون ورقة مالية مقابل 8ر434 مليون ورقة مالية في أكتوبر، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 10796 صفقة إلى 9906 صفقات.

واستحوذت الأنوار لبلاط السيراميك في نوفمبر على 4ر9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن بلغت قيمة أسهمها المتداولة 4 ملايين و72 ألف ريال عماني، وشهد السهم صعودا لافتا ليغلق على 152 بيسة مرتفعا 48 بيسة خلال الشهر أي بنسبة 1ر46 بالمائة عن مستواه في أكتوبر، ودعمت النتائج المالية التي سجلتها الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ثقة المستثمرين لتشهد تنفيذ 927 صفقة.

وتشير النتائج المالية إلى أن الأرباح الصافية للشركة ارتفعت بنهاية سبتمبر إلى 4ر1 مليون ريال عماني مقابل نحو 570 ألف ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بالشركة بنهاية سبتمبر الماضي 1ر37 مليون ريال عماني من بينها 6ر29 مليون ريال عماني رأس المال و4ر6 مليون ريال عماني الاحتياطي القانوني وحوالي 7ر1 مليون ريال عماني الأرباح المجمعة.

وبلغت قيمة التداول على سهم ريسوت للأسمنت 3 ملايين ريال عماني مستحوذة على 2ر9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحل بنك مسقط ثالثا ضمن الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول في نوفمبر وبلغت قيمة أسهمه المتداولة 4ر2 مليون ريال عماني ثم النهضة للخدمات بنحو 2ر2 مليون ريال عماني.

واستطاع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية في نوفمبر أن يسجل ثالث ارتفاع شهري خلال العام الجاري مرتفعا 64 نقطة، وكان المؤشر قد ارتفع 244 نقطة في أغسطس و12 نقطة في سبتمبر، وأغلق في الأشهر الأخرى على هبوط.

وأنهى تداولات نوفمبر عند 4064 نقطة ليبلغ إجمالي خسائره خلال العام الجاري 259 نقطة، ولا يزال المؤشر الرئيسي أدنى بـ 347 نقطة عن مستواه في نوفمبر من عام 2018 والبالغ 4412 نقطة.