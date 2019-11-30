تدشين محطة الكهرباء الرئيسية في بدبد.. الثلاثاء

مسقط – العمانية

تدشن شركة كهرباء مزون - إحدى شركات مجموعة نماء- الثلاثاء المقبل في سيح المعيدن بولاية بدبد محطة الكهرباء الرئيسية الجديدة بتكلفة إجمالية بلغت مليون ريال عماني وبسعة 2x20 ميجا فولت أمبير بجهد 11/33 كيلو فولت. ويرعى تدشين المحطة سعادة الدكتور الشيخ حمود بن علي المرشودي والي بدبد.

وتمثل المحطة إضافة مهمة لتعزيز أداء الشبكة الكهربائية ضمن خطة التطوير والتعزيز المستمرة في شبكة التوزيع بمحافظة الداخلية، حيث تسهم في إعادة توزيع الأحمال بين المحطات القائمة والمحطات الجديدة مما يساعد على استيعاب الطلب المتزايد للطاقة في هذه المناطق. كما تسهم في تحسين مستوى الجهد الكهربائي لدى المشتركين وتقليل احتمالات الانقطاع الطارئ في الخدمة.