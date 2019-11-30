قصائد شعرية وأغان وطنية في الاحتفال بالعيد الوطني المجيد بـ"نادي الجالية الأردنية"

مسقط - الرؤية

رعى صاحب السمو السيّد محمد بن سالم بن علي آل سعيد احتفال النادي الاجتماعي للجالية الأردنية بمسقط بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، وذلك بحضور سعادة زهير النسور سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالسلطنة، وعدد من أصحاب السعادة سفراء الدول العربية الشقيقة بمسقط وجمع من المدعويين ورئيس نادي الجالية الأردنية في صلالة.

وتعليقا على هذه المناسبة، قال محمد العمري رئيس مجلس إدارة النادي الاجتماعي للجالية الأردنية: "نجتمع هنا لننثر المحبة وصدق المشاعر في هذه الأمسية العمانية الأردنية، احتفاء بتسع وأربعين سنة من الأمجاد المتجددة بإرادة وعزيمة، تظهر فيها سمات الحكمة والشجاعة وبعد النظر وتستشرف آفاق المستقبل بالإيمان وتنظر اليه بعين الأمل، مستمدة من أصالة الماضي الضاربة الجذور، خاصة وأنّ النهضة والأخوّة المشتركة بين البلدين الشقيقين والتي أرسى دعائمها وشيّد أركانها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، انعكست على الشعبين الشقيقين، محبة ووئامًا وتوسّعت في كل مجال من المجالات، والله نسأل أن يحفظ البلدين شعبا وأرضا وقيادة وسائر بلاد العرب والمسلمين".

وشهد الحفل تقديم عدد من الأغاني الوطنية والفقرات الشعرية وأغنية خاصة كإهداء من المطرب رائد السرحان بمناسبة العيد الوطني المجيد.

وتفضّل صاحب السمو السيّد محمد بن سالم بن علي آل سعيد راعي الحفل يرافقه سعادة سفير الأردن بالسلطنة ورئيس نادي الجالية الأردنية بتكريم الداعمين والشركات الراعية والجهات التي قدمت جوائز والمساهمين في إنجاح الحفل.

وقال عمار عبيدات رئيس مجلس إدارة شركة ربوع اليرموك الزراعية: "منذ تأسيس النادي ونحن نحرص على الاحتفال بالمناسبات العمانية والأردنية، بما يعكس عمق العلاقات الوطيدة والتاريخية التي أسسها جلالة الملك المغفور له الحسين بن طلال وسار على نفس النهج ابنه جلالة الملك عبدالله بن الحسين الثاني حفظه الله تعالى مع حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- ومتعه بالصحة والعافية، فعُمان والأردن دولتان مترابطتان بروابط المحبة والأخوة التي ترسخت منذ زمن".