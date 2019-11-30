"أنا لم أعد هنا" يحصد الهرم الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - رويترز

فاز فيلم "أنا لم أعد هنا" للمخرج المكسيكي فرناندو فرياس بجائزة أفضل فيلم "الهرم الذهبي" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الحادية والأربعين التي اختتمت أمس الأول.

ويتناول الفيلم قصة مراهق مهاجر يعاني الشعور بالضياع مع وفاة أخيه ومشاعر العزلة وسط محيطه الجديد لكن الموسيقى تلعب دورًا هاما في مساعدته على مواصلة الحياة رغم قتامة العالم. وفاز بطل الفيلم خوان دانيل جارسيا تريفيانو بجائزة أفضل ممثل في المسابقة الدولية بينما فازت الفلبينية جودي آن سانتوس بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (مينداناو) وفاز بجائزة أفضل سيناريو فيلم (بين الجنة والأرض) للفلسطينية نجوى نجار فيما فاز (مينداناو) للمخرج بريانتي ميندوزا بجائزة أفضل إسهام فني. وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة "الهرم الفضي" لفيلم (شبح مدار) للمخرج البلجيكي باس ديفوس، وجائزة أفضل عمل أول أو ثاني "الهرم البرونزي" مناصفة بين فيلمي (نوع خاص من الهدوء) للمخرج التشيكي ميكال هوجينور و(الحائط الرابع) للمخرجين الصينيين جانج تشونج وجانج بو. وحصل الفيلم الوثائقي المصري (احكيلي) للمخرجة والمنتجة ماريان خوري على جائزة الجمهور التي تقدم لأول مرة بهذه الدورة وتحمل اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله. وتنافس على جوائز المسابقة الدولية 15 فيلما وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة المخرج والسيناريست الأمريكي ستيفن جاجان وعضوية المخرج الإيطالي دانيلي لوكيتي والروائي المصري إبراهيم عبد المجيد والمنتجة المغربية لميا الشرايبي والمخرجة البلجيكية ماريون هانسيل والمخرج المكسيكي ميشيل فرانكو والممثلة الصينية كين هايلو.

وأقيم حفل ختام المهرجان بالمسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم. وكرّم المهرجان في الختام الممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي ومدير التصوير الإيطالي فيتوريو ستورارو.