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المصممة ندى البرام حققت أحلامي بمجهود شخصي.. والمرأة العمانية حظيت باهتمام جلالة السلطان

السبت 30 نوفمبر 2019 07:12 م بتوقيت مسقط

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الرؤية – ناصر العبري

قالت رائدة الأعمال والمصممة، ندى بنت عبدالله البرام، إنّ المرأة العمانية حظيت بالاهتمام والعناية من قبل المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-.

وأضافت ندى بنت عبد الله البرام: "أنا فتاة عمانية من الصغر لديّ شغف التصميم، والحمد الله بفضل الله كونت نفسي وحققت مشروعي "عبايات ندوي" الذي كنت أحلم به وعن جديد المصممة العمانية في عالم العبايات.

وأوضحت رائدة الأعمال والمصممة العماني: "عمان تحتفل بمناسبة عظيمة وجميلة، وهي العيد الوطني المجيد الـ 49 والله يحفظ مولاي لهذا الشعب وأن يمد عمره. صممت عباية تشمل ألوان العلم العماني وصممتها بلون العلم الشامخ، وكان الإقبال كبيرا عليها. وعن طموحاتها المستقبلية، قالت ندى إنّها تطمح للوصول للعالمية والمشاركة في عروض ومعارض عالمية داخل وخارج السلطنة بإذن الله وأن تصل تصاميمي للعالم. وعن رسالة رائدة الأعمال ندى البرام قالت: "أتمنى من الله ومن الجهة المعنية أن تتبنى المشاريع المثمرة ومدها بالعون والسيولة وبعض التسهيلات في الإجراءات حتى يكون الموطن له الأولوية والحق في إبراز نفسه بطريقة صحيحة. وقدمت البرام شكرها لجريدة "الرؤية" على إظهار المواهب العمانية وتقديم الدعم الإعلامي لهم جميعا.

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