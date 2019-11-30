الساعدي: السلطنة تشهد كسوفا حلقيا للشمس خلال ديسمبر

مسقط – الرؤية

قال الخبير الفلكي الدكتور صبيح بن رحمن الساعدي، إنّ رؤية هلال شهر جمادى الأولى للعام الهجري 1441 ستكون صعبه جدًا إذ أنّ الهلال يغرب بعد غروب الشمس بحوالي 14 دقيقة ويكون على ارتفاع أقل من 3 درجات، بينما سيشاهد في اليوم التالي الجمعة 27/12/2019م، بسهولة بجميع محافظات السلطنة وغالبية الدول العربية والإسلامية.

وأضاف الساعدي، أنّ الهلاب يغرب بعد غروب الشمس بأكثر من ساعة ويكون على ارتفاع حوالي 13 درجة فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة، وعليه سيكون يوم السبت 28/12/2019م غرة شهر جمادى الأولى للعام الهجري 1441.

وتابع الساعدي، أنّه في بداية شهر ديسمبر يبعد القمر عن الشمس بمسافة زاوية قدرها حوالي 306.27 درجة ويزداد بعده عن الشمس يومياً بـ 12.2 درجة؛ أي أنّ شروق القمر يتأخر يومياً حوالي 52 دقيقة عن اليوم السابق.

وأضاف الخبير الفلكي، كما ذكرنا سابقًا اقترن هلال شهر ربيع الثاني للعام الهجري 1441 يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2019م عند الساعة السابعة والدقيقة السادسة و 48 ثانية مساء (حسب التوقيت المحلي للسلطنة) ويصل هلال شهر ربيع الثاني التربيع الأول يوم الأربعاء الموافق 4/12/2019م عند الساعة العاشرة والدقيقة 58 صباحًا، ويكتمل وجه القمر لشهر ربيع الثاني (يصبح بدرًا) عند الساعة التاسعة والدقيقة 12 صباح يوم الخميس الموافق 12/12/2019م، بينما يصل هلال شهر ربيع الثاني للتربيع الأخير يوم الخميس الموافق 19/12/2019م عند الساعة الثامنة والدقيقة 57 صباحًا.

وأشار إلى أنّ القمر يكون في أقرب نقطة له بالمدار حول الأرض يوم الأربعاء الموافق 18/12/2019م، عند منتصف الليل، حيث تصل المسافة بين الأرض والقمر حوالي 370256 كيلومتراً، عندها يكون المد أعلى ما يمكن، بينما يكون القمر في أبعد نقطة له بالمدار حول الأرض يوم الخميس الموافق 5/12/2019م، عند الساعة الثامنة صباحًا، حيث تصل المسافة بين الأرض والقمر 404446 كيلومتراً، عندها يكون الجزر أكبر ما يمكن.

وأوضح الخبير الفلكي الدكتور صبيح بن رحمن الساعدي، أن سماء السلطنة تشهد هذا الشهر الظواهر الفلكية التالية تشمل اقتراب القمر (Moon) من نجم الدبران (Aldebaran) (عين الثور) - ألمع نجم في كوكبة برج الثور – مساء يوم الأربعاء الموافق 11/12/2019م حيث يشاهد الجرمان قريبان جدًا من بعض فوق الأفق الشرقي لسماء السلطنة وذلك بعد صلاة المغرب.

وأكّد الدكتور صبيح بن رحمن الساعدي، اقتراب كوكب الزهرة (Venus) من كوكب زحل (Saturn) مساء يوم الخميس الموافق 12/12/2019م حيث يشاهد الجرمان قريبان جدا من بعض وعلى ارتفاع حوالي 20 درجة فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة وذلك بعد صلاة المغرب، واقتراب القمر (Moon) من نجم قلب الأسد (Regulus) مساء يوم الإثنين 16/12/2019م حيث يشاهد الجرمان قريبان من بعض فوق الأفق الشرقي لسماء السلطنة وذلك بعد الساعة العاشرة مساء.

وأشار الخبير الفلكي إلى اقتراب القمر (Moon) من نجم السماك الأعزل ( Spica ) - ألمع نجم في برج العذراء (Virgo) صباح يوم السبت 21/12/2019م حيث يشاهد الجرمان قريبان جدًا من بعض فوق الأفق الشرقي لسماء السلطنة وذلك بعد الساعة الثانية صباحًا، مع اقتراب القمر (Moon) من كوكب المريخ (Mars) صباح يوم الإثنين الموافق 23/12/2019م حيث يشاهد الجرمان قريبان جدًا من بعض فوق الأفق الشرقي لسماء السلطنة وذلك بعد الساعة الرابعة صباحًا، كما يقترب اقتراب القمر (Moon) من نجم قلب العقرب ( Antares ) (ألمع نجم في برج كوكبة العقرب (Scorpius ) صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/12/2019م حيث يشاهد الجرمان قريبان من بعض فوق الأفق الشرقي لسماء السلطنة، وذلك بعد الساعة الخامسة والنصف صباحًا.

وقال الخبير الفلكي الدكتور صبيح بن رحمن الساعدي، إنّ سماء السلطنة، وبعض دول العالم تشهد كسوف حلقي للشمس صباح يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 ، يمكن مشاهدته من مناطق الشرق الأوسط وقارة آسيا وشمال وغرب أستراليا، ويستمر الكسوف الشمسي (الجزئي والحلقي) في السلطنة حوالي ساعتين و27 دقيقة، إذ سيبدأ قبل شروق الشمس في الساعة السادسة والدقيقة 31 صباحا حسب التوقيت المحلي للسلطنة، حيث تشرق شمس ذلك اليوم وهي مكسوفة جزئيًا عند الساعة السادسة والدقيقة الـ 45 صباحًا ويستمر الكسوف لغاية الساعة الثامنة والدقيقة الـ 58 صباحًا ويبلغ ذروته عند الساعة السابعة والدقيقة 39 صباحًا حسب التوقيت المحلي للسلطنة، أما الكسوف الحلقي فيستمر لمدة تصل إلى ثلاث دقائق تقريبا في المناطق الواقعة في مسار عبور الكسوف الحلقي.