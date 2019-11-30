السبت, 30 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

بلدية مسقط تسدل الستار على "عمان الخير" بعد 8 أيام من المرح والفنون

السبت 30 نوفمبر 2019 06:58 م بتوقيت مسقط

4b4d962f-cfc9-4401-9fa6-16a4122ad7db
411e11c7-a66f-4a4d-9823-6edde4199b7e
DJI_20191127_180540_080
DJI_20191128_174113_428
DJI_20191128_191432_908
IMG_5038
IMG_5040
IMG_5043
IMG_5057
IMG_5066
IMG_5068
IMG_5069
IMG_5228
IMG_5311
IMG_5583
IMG_5756
حوار مع سيف البوسعيدي

 

مسقط- الرؤية

اختتمت مساء الجمعة فعاليات بلدية مسقط المقامة في متنزه العامرات تحت شعار "عًمان الخير" والتي استمرت لمدة ثمانية أيام متواصلة، حاملة معها العديد من المناشط والفعاليات، ومحتضنة لفعاليات ثقافية وحوارية وفنية في مسرحها الذي أخذ أيضًا بالمواهب والترفيه الموجه لأطفال عمان الخير طيلة أيامه.

وهدفت بلدية مسقط من خلال إقامة هذه الفعالية إلى مزامنة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد من جهة، واستثمار المتنزهات لإقامة الفعاليات والمناشط المجتمعية، وإخراج هذه الأمكنة من حيز الاستخدام المعتاد للحيز المكاني المفعم بالحيوية وإضفاء الجو الكرنفالي والترفيهي له من خلال الفعاليات الحية.

وتضمنت فقرات عمان الخير فعاليات منوعة بالمسرح المفتوح إلى جانب فعاليات حية في أرجاء متنزه العامرات العام، فمن حيث الفعاليات المسرحية الهادفة لدعم الوعي المجتمعي شاركت الجمعية العمانية للسلامة على الطرق بفقرة مسرحية تحدثت من خلالها عن أهمية كرسي الأطفال ومواصفاته، ودوره الوقائي في أمان الطفل وسلامته.

وحرصت فعالية عمان الخير ضمن برنامجها الذي استمر ثمانية أيام على تنظيم فقرة لاستضافة المبدعين وأصحاب الفكر والملهمين وكذلك أصحاب المواهب الواعدة؛ لدعم ظهورهم ومساندة نجاحهم، وتركيزا على هذه الفئة الشابة من المجتمع المحلي، وتعريف جماهير متنزه العامرات وتأصيل تواصلهم معًا في المسرح من خلال فقرة حوارية مباشرة أمام جماهير المسرح.

وتضمنت فعالية عُمان الخير بمسرح متنزه العامرات تقديم فقرات فنية منوعة، ابتداءً بمشاركة الفنان هيثم رافي، امتدادًا بمشاركة جميلة ومنوعة لفرقة العائلة، تمَّ من خلالها تقديم أعمال الفرقة المنوعة والطربية، والتي أحدثت تفاعلاً جماهيريًا، كما تقدم على مسرح متنزه العامرات فرقة لوجينيا أداءها الموسيقي والغنائي لمدة يومين، كما تضمنت فقرات فعالية عُمان الخير مجموعة من الوقفات المسرحية والأناشيد الوطنية والأهازيج الشعبية المختلفة، وعروضا طلابية ومسرحية إلى جانب مزيج من الأنشطة المتنوعة منها الطلابية، وأعلى النموذج

تخللت أنشطة مسرح عمان الخير عروض مسرحية كوميدية تعالج قضايا اجتماعية تعنى بالباحثين عن العمل.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 مارس 2018

"مطرح الخير" و6 مقطوعات موسيقية تسدل الستار على المهرجان التراثي السياحي الأول للولاية.. اليوم

المزيد

25 نوفمبر 2019

بلدية مسقط تواصل فعاليات "عمان الخير» بالعامرات

المزيد

02 أغسطس 2015

"الوثائق والمحفوظات" تسدل الستار على فعاليات معرض "عمان تاريخ وحضارة"

المزيد

23 أغسطس 2015

"الشؤون الرياضية" تسدل الستار على فعاليات "صيف الرياضة" في مسقط.. والإثارة تتواصل بالمحافظات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الخميس المقبل.. تتويج المشاريع الفائزة بجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي في دورتها السادسة

المحليات - أخبار

بدء مرحلة تقييم المشاريع المتنافسة على "جائزة الرؤية لمبادرات الشباب 2019"

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

الساعدي: السلطنة تشهد كسوفا حلقيا للشمس خلال ديسمبر

المحليات - أخبار

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر ديسمبر 2019

الاقتصاد - محلي

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

المحليات - أخبار

لأول مرة منذ ٤٠ عاما.. إعلان الدولة المستضيفة لـ"خليجي ٢٥"

رياضة - دولي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تكشف لغز ال ١٠ سيارات المخبأة بشمال الباطنة

المحليات - شرطة

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

العثور على الطفل المفقود بالرستاق مفارقا للحياة

المحليات - شرطة

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة