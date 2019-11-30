بلدية مسقط تسدل الستار على "عمان الخير" بعد 8 أيام من المرح والفنون

مسقط- الرؤية

اختتمت مساء الجمعة فعاليات بلدية مسقط المقامة في متنزه العامرات تحت شعار "عًمان الخير" والتي استمرت لمدة ثمانية أيام متواصلة، حاملة معها العديد من المناشط والفعاليات، ومحتضنة لفعاليات ثقافية وحوارية وفنية في مسرحها الذي أخذ أيضًا بالمواهب والترفيه الموجه لأطفال عمان الخير طيلة أيامه.

وهدفت بلدية مسقط من خلال إقامة هذه الفعالية إلى مزامنة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد من جهة، واستثمار المتنزهات لإقامة الفعاليات والمناشط المجتمعية، وإخراج هذه الأمكنة من حيز الاستخدام المعتاد للحيز المكاني المفعم بالحيوية وإضفاء الجو الكرنفالي والترفيهي له من خلال الفعاليات الحية.

وتضمنت فقرات عمان الخير فعاليات منوعة بالمسرح المفتوح إلى جانب فعاليات حية في أرجاء متنزه العامرات العام، فمن حيث الفعاليات المسرحية الهادفة لدعم الوعي المجتمعي شاركت الجمعية العمانية للسلامة على الطرق بفقرة مسرحية تحدثت من خلالها عن أهمية كرسي الأطفال ومواصفاته، ودوره الوقائي في أمان الطفل وسلامته.

وحرصت فعالية عمان الخير ضمن برنامجها الذي استمر ثمانية أيام على تنظيم فقرة لاستضافة المبدعين وأصحاب الفكر والملهمين وكذلك أصحاب المواهب الواعدة؛ لدعم ظهورهم ومساندة نجاحهم، وتركيزا على هذه الفئة الشابة من المجتمع المحلي، وتعريف جماهير متنزه العامرات وتأصيل تواصلهم معًا في المسرح من خلال فقرة حوارية مباشرة أمام جماهير المسرح.

وتضمنت فعالية عُمان الخير بمسرح متنزه العامرات تقديم فقرات فنية منوعة، ابتداءً بمشاركة الفنان هيثم رافي، امتدادًا بمشاركة جميلة ومنوعة لفرقة العائلة، تمَّ من خلالها تقديم أعمال الفرقة المنوعة والطربية، والتي أحدثت تفاعلاً جماهيريًا، كما تقدم على مسرح متنزه العامرات فرقة لوجينيا أداءها الموسيقي والغنائي لمدة يومين، كما تضمنت فقرات فعالية عُمان الخير مجموعة من الوقفات المسرحية والأناشيد الوطنية والأهازيج الشعبية المختلفة، وعروضا طلابية ومسرحية إلى جانب مزيج من الأنشطة المتنوعة منها الطلابية، وأعلى النموذج

تخللت أنشطة مسرح عمان الخير عروض مسرحية كوميدية تعالج قضايا اجتماعية تعنى بالباحثين عن العمل.