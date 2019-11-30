"التجارة والصناعة" تحذر من استيراد الأجهزة المخالفة للمواصفات القياسية

مسقط - الرؤية

حذرت وزارة التجارة والصناعة المؤسسات والشركات التجارية من استيراد الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية العمانية الخليجية، والتي قد تؤثر على سلامة وصحة المستهلك وتسبب العديد من الحوادث والحرائق والأضرار بالممتلكات.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى التأكد من مطابقة الأجهزة الكهربائية للمواصفات والمقاييس من وجود رمز التتبع الخليجي شارة المطابقة الخليجية ورمز الاستجابة السريعة على الأجهزة الكهربائية وكذلك قراءة تعليمات وإرشادات السلامة المرفقة مع المنتج الكهربائي قبل البدء في استخدامه، وذلك حرصا من الوزارة على صحة وسلامة مستخدمي هذه الأجهزة وتجنب التأثيرات التي قد تسببها.

وأشارت الوزارة إلى أنّ قسم مختبر الأجهزة المنزلية التابع للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة يقوم بإجراء خدمات الفحص للمنتجات الكهربائية والإلكترونية طبقا للمواصفات العمانية والمواصفات الخليجية وذلك من خلال تطبيق اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد والذي تم العمل بها في دول الخليج في منتصف 2016م أو طبقا للمواصفة الدولية الكهروتقنية للهيئة الدولية الكهروتقنية والمنضمة إليها المديرية في عام 2010.

وقال المهندس سعيد بن علي بن سعيد الشنفري رئيس قسم مختبر الأجهزة المنزلية بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إنّ مختبر الأجهزة المنزلية يعد مختبرا مرجعيا وطنيا معتمدا لجهة منح الشهادات الوطنية وسلامة المنتج، حيث يقوم المختبر حاليا بفحص عينات سخانات المياه ذات السعة التخزينية المختلفة والكوايات الجافة والبخارية ومجففات الشعر وبطاريات السيارات سواء كانت هذه المنتجات محلية الصنع أو مستوردة طبقا للمواصفات المعتمدة على أن يتم إدراج منتجات كهربائية أخرى مستقبلا؛ ونظرا لأهمية الطاقة الكهربائية باعتبارها أحد العناصر الأساسية للتطور الاقتصادي والاجتماعي ينبغي الحرص على حياة الفرد خاصة وممتلكاته عامة وتوفير السلامة له وحمايته وممتلكاته من أخطار الأدوات الكهربائية رخيصة الثمن وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس عبر معرفة أهم الطرق الفنية المتبعة للوقاية من مخاطر هذه الأجهزة.

وأشار الشنفري إلى أن الكثير من المنتجات التي تباع عبر الإنترنت مقلدة؛ ويجب على المستهلك شراء المنتجات الأصلية حيث إنها تكون مضمونة للعمل بشكل جيّد وتستمر لفترة أطول، أمّا المنتجات المقلدة فقد تسبب أضرارًا جسيمة.