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إشادة بجودة وتنوع المنتجات العمانية

إقبال واسع على جناح "مدائن" في معرض "هوريكا السعودية"

السبت 30 نوفمبر 2019 06:38 م بتوقيت مسقط

إشادة كبيرة بالمنتجات العمانية
اهتمام سعودي كبير بالمنتجات العمانية
جانب من الاجتماعات الثنائية
حمود البلوشي
رغبة واضحة للاستثمار بالمدن الصناعية
مدائن تعرف بفرصها الاستثمارية

 

مسقط - الرؤية

شهد جناح المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن في النسخة التاسعة من المعرض الدولي للأغذية والمشروبات والضيافة (هوريكا 2019) في العاصمة السعودية الرياض بإقبال واسع، وإشادة بمنتجات الشركات والمصانع العمانية المشاركة تحت مظلة "مدائن" إلى جانب حوالي 370 شركة عالمية مشاركة في المعرض تمثل أكثر من 40 دولة.

وقال حمود بن عبدالله البلوشي، مدير دائرة المنتج العماني في "مدائن" إن المشاركة في المعرض تأتي إيمانا من "مدائن" بأهمية مشاركة الحملة الوطنية للترويج عن المنتجات العمانية (صنع في عمان) في مختلف الأحداث الاقتصادية داخل السلطنة وخارجها تعزيزا لأهداف الحملة والمتمثلة في تشجيع المستهلكين على شراء السلع المنتجة محليا، وتعريف المستهلكين بجودة المنتجات العمانية العالية ومقدرتها على المنافسة محليا وخارجيا وإيجاد أسواق جديدة لها.

وأضاف البلوشي أنّ المعرض كان فرصة مناسبة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن" بمختلف القطاعات الصناعية الخفيفة والمتوسطة، لا سيما مع قرب الانتهاء من تطوير مدينة سمائل الصناعية على مساحة تتجاوز 7.5 مليون متر مربع، والمرحلة السابعة بمدينة صحار الصناعية على مساحة 21 مليون متر مربع؛ ووجود الخدمات والتسهيلات المتعددة كعقد إيجار لمدة (30) عامًا قابل للتجديد لمدة مماثلة برسوم رمزية (83.3 بيسة للمتر شهريا)، وأحقية التنازل عن حق الإيجار للمدة المتبقية في العقد برسوم رمزية مع إمكانية بيع أو رهن الإنشاءات والمباني والتجهيزات المقامة على الأرض المستأجرة، وأحقية إدخال شركاء في عقد الإيجار، وكذلك وجود تقييم عادل للمباني والإنشاءات والتجهيزات المقامة عند انتهاء عقد الإيجار مع توفر أراضي مطورة ومجهزة بكافة الخدمات الأساسية (مياه، كهرباء، اتصالات، وطرق)، ووجود أطر قانونية شفافة توضح الحقوق والالتزامات، علاوة على الالتزام بفترات زمنية محددة للاستجابة لتقديم الخدمات، وأولوية المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية لحملة المنتجات الوطنية (صنع في عمان)، والمشاركة بكافة حلقات العمل والندوات والمعارض التي تنظمها مدائن، إلى جانب توفر مدن سكانية متكاملة الخدمات، ومساعدة المستثمر لدى الجهات الحكومية عبر النافذة الاستثمارية "مسار".

وأكّد البلوشي أنّ مسؤولي التسويق والعلاقات العامة في الشركات والمصانع المشاركة تحت مظلة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن في المعرض الدولي للأغذية والمشروبات والضيافة (هوريكا 2019) ثمنوا المشاركة في مثل هذه المعارض المتخصصة لتوسيع دائرة انتشار المنتجات العمانية وزيادة تواجدها في مختلف الأسواق العالمية، وتحقيق نتائج إيجابية تنعكس مستقبلا على توفير فرص وظيفية جديدة للكوادر العمانية وتعزيز دعم الاقتصاد الوطني.

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