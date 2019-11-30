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تفعيلا للمنصّة الوطنية الرقمية "نقل"

بدء إصدار بطاقات تشغيل مركبات النقل البري.. اليوم

السبت 30 نوفمبر 2019 06:38 م بتوقيت مسقط

بدء إصدار بطاقات تشغيل مركبات النقل البري.. اليوم

مسقط – الرؤية

 

تبدأ وزارة النقل اليوم تفعيل المنصّة الوطنية الرقمية لخدمات النقل "نقل" في إطار تطبيق مواد اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، وذلك من خلال استخراج بطاقات تشغيل للمركبات التي تعمل في أنشطة النقل البري للأفراد أو المؤسسات من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة أو عبر مكاتب بريد عمان ومكاتب خدمات سند.

وتم ربط المنصة بنظامي تسجيل المركبات بشرطة عمان السلطانية، واستثمر بسهولة بوزارة التجارة والصناعة، للتحقق من تفاصيل وسائل النقل البري وأنشطتها المرخصة للأفراد أو للمؤسسات، كما تتيح منصة "نقل" للمستفيدين إصدار وتجديد بطاقات تسجيل وسائل النقل، وإصدار تصاريح الحمولات الاستثنائية، وإصدار تصاريح للمركبات الأجنبية لنقل الحمولات (بين نقطتين أو لتمديد المكوث لأكثر من ٧ أيام داخل السلطنة).

وتهدف منصّة "نقل" إلى تبسيط إجراءات العمل وسرعة تقديم الخدمات للمستفيدين، والانتقال إلى النظام الإلكتروني في إنجاز المعاملات، وتوفير فرص عمل لأصحاب المؤسسات والشاحنات، وإعطائهم الأولوية للحصول على تعاقدات عمل قصيرة وطويلة الأمد مع المستثمرين ورواد الأعمال، كما تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن العاملين في قطاع النقل البري، والحافلات، والمنشآت، والشاحنات، ومركبات الأجرة، إلى جانب متابعة الالتزام بقانون النقل البري ولائحته التنفيذية.

أمّا عن وسائل النقل البري لنقل الركاب التي يستوجب إصدار بطاقات تشغيل لها سواء كانت للمؤسسات أو الأفراد فتشمل: وسائل النقل البري المؤجرة بدون سائق، ووسائل نقل طلاب المدارس والكليات والجامعات، ووسائل نقل الحجاج والمعتمرين، ووسائل النقل البري الموجهة باستخدام التطبيقات الذكية، ومركبات الأجرة، وحافلات نقل الركاب المنتظمة (النقل السياحي)، وحافلات نقل الركاب المنتظمة (الدولي)، وحافلات نقل الركاب المنتظمة بين المدن وداخل المدن، وحافلات نقل الركاب غير المنتظمة.

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