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تنظمها "الغرفة" برعاية العوفي

ندوة للتأمين الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية.. الأربعاء

السبت 30 نوفمبر 2019 06:36 م بتوقيت مسقط

ندوة للتأمين الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية.. الأربعاء

 

مسقط – العمانية

 

تبدأ الأربعاء المقبل أعمال ندوة التأمين الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية "الاقتصاد الأزرق" التي تنظمها لجنتا قطاع المال والتأمين والأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عُمان. ويرعى افتتاح الندوة معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية.

وتناقش الندوة التسهيلات التأمينية والائتمانية المقدمة للصيادين والمزارعين وتأكيد أهمية التأمين في التنمية الزراعية من خلال التطرّق إلى موضوع تأمين المحاصيل الزراعية باستخدام وثيقة موحدة ومدى الاستفادة من الوثيقة وأضرار الأنواء المناخية التي لحقت أخيرا بمحافظة ظفار وخسائر الثروة الحيوانية والزراعية.

 كما تؤكّد الندوة أهميّة التأمين لقطاع الثروة السمكية "الاقتصاد الأزرق" بالتطرق إلى نشاط صيد الأسماك في جميع أنحاء السلطنة والقوانين البحرية والأعراف ومحور توصيات ونتائج ندوات التأمين الزراعي التي أقيمت في المحافظات ووثيقة التأمين الزراعي وقوارب والصيد والآلات التابعة للصيادين.

 وتستعرض الندوة بعض تجارب التأمين الزراعي وصيادين الأسماك والقوارب وسفن الصيد وأنشطة الصيادين في البحر واستفادة البلاد من هذه التجارب في تطوير واقع التأمين بالسلطنة.

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