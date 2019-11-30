الاحتفال بتدشين جائزة كلية البريمي الجامعية للتحصيل الدراسي

البريمي - سيف المعمري

دشَّنتْ "تعليمية البريمي" -تحت رعاية سعادة السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي- جائزة كلية البريمي الجامعية للتحصيل الدراسي، بحضور الدكتورة فتحية بنت خلفان بن سليمان السدية المديرة العامة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي، ومديري ومديرات المدارس.

وأكَّدتْ الدكتورة فتحية بنت خلفان السدية المديرة العامة بتعليمية البريمي، أنَّ الجائزة جاءت كإحدى ثمار التعاون المتواصل والشراكة الفاعلة التي تقوم بها تعليمية المحافظة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وانسجاما مع مبادئ بناء الشراكات، والتي تأتي كأحد مرتكزات الرؤية المستقبلية عمان 2040.

وأشارت السدية إلى أنَّ تخصيصَ هذا العام ليكون عامًا للتحصيل الدراسي جاء انطلاقا من المؤشرات التربوية التي أكدت أن هنالك ضرورة ملحَّة للتكاتف حول هذا الموضوع؛ حيث تزخر تعليمية البريمي بالكفاءات التربوية من القيادات والمشرفين والمعلمين، كما أنَّ الجائزة ستلعب دورا كبيرا في بث روح التنافس بين الفئات المستهدفة، وابتكار برامج علاجية وزيادة الحصيلة المعرفية وإثارة الدافعية، وهذا بحد ذاته سيلعب دورا كبيرا في زيادة التحصيل الدراسي.

وحول محاور الجائزة، تطرَّقت الدكتورة المديرة العامة لتعليمية البريمي إلى أنَّ الجائزة ستشمل خمسة محاور؛ هي: الطالب والمعلم والمدرسة والمشرف التربوي وولي الأمر.

كما تحدَّث الدكتور محمد فرحان المجالي عميد كلية البريمي الجامعية، في كلمته، عن أنَّ الكلية ماضية قُدما في دعم كل ما من شأنه دعم قطاع التعليم في مختلف جوانبه ومجالاته، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها تعليمية البريمي في تطوير العملية التعليمية.

وتأتي الجائزة كثمرة جهد مبذول من قبل جميع عناصر الحقل التربوي سعيا لتحقيق الهدف الأساسي للعملية التعليمية؛ والمتمثل في: رفع مستوى التحصيل الدراسي من خلال تنظيم جائزة تربوية تُعنى بمتابعة وتقييم الإجراءات المنفذة لتحقيق هذا الهدف.