مدارس "تعليمية الوسطى" تحتفل بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد

هيماء - محفوظ الشيباني

احتفلتْ مدارس تعليمية الوسطى بالعيد الوطني الـ49 المجيد، بالعديد من الفعاليات؛ حيث أُلقِيت الكلمات الوطنية والقصائد الشعرية، واستُعرِضت اللوحات الفنية والشعبية، وسط بهجة وأفراح تزيَّن خلالها الطلاب بالوشحات الوطنية ورفع الأعلام، تخللتها المسيرات الطلابية.

وفي هذا الصدد، نظَّمتْ مدرسة مسيرة الخير برنامجا احتفاليا؛ تضمن: أوبريت "صوت للنهضة نادى"، ولوحة "عمان المجد"، وفن الغازي، ولوحة "أحب عمان"، ومسابقات وألعاب شعبية وترفيهية لطلاب المدرسة. وفي مدرسة هيماء للتعليم الأساسي تم الاحتفال بفقرات متنوعة؛ منها: "ريشة فنان ترسم فرحة وطن"، وفقرة "في حب الوطن نتغنى" من تقديم جماعة الموسيقى، وتنظيم مسابقة رسم أفضل شعار في حب الوطن، كما تم تكوين نافورة الألوان بألوان علم عمان من تنظيم جماعة العلوم بالمدرسة.

وتحت شعار "فرحة وطن عنوانها قابوس"، احتفلت مدرسة الغبرة الجنوبية بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، بفقرات مُعبِّرة عن حب السلطان والولاء للوطن؛ تم خلالها عرض مجموعة من الأناشيد الوطنية وأوبريت شعري وفنون شعبية.