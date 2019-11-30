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إصدار محدود من "أوريس" في "سباقات رينو الجوية"

السبت 30 نوفمبر 2019 05:31 م بتوقيت مسقط

إصدار محدود من "أوريس" في "سباقات رينو الجوية"

 

مسقط – الرؤية

 

عادت شركة صناعة الساعات السويسرية المُستقلة أوريس إلى ولاية نيفادا كراعي ضبط الوقت الرسمي لسباقات رينو الجوية المشهورة على الصعيد العالمي، وهو حدث سنوي مثير يشارك فيه مجموعة من أجرأ الطيارين عبر رمال صحراء نيفادا، واحتفالا بهذه الشراكة صنعت أوريس إصدارا محدودا من ساعتها الشهيرة بيغ كراون بروبايلوت جي أم تي.

والإصدار المحدود عبارة عن ساعة أوتوماتيكية متميزة ذات علبة مصنوعة من الفولاذ قطرها 45 مم وكنار شكله مستوحى من شفرات توربينات محرك طائرة نفاثة. وتشمل وظائفها العقارب في الوسط للساعات والثواني ومدار 24 ساعة، وعقرب فرعي بديل للثواني عند مؤشر الساعة 9، ومؤشر التاريخ الفوري، ومصحح التاريخ، وجهاز التوقيت الدقيق والتوقف بالثانية.

 

وقد نُحت على غطاء العلبة الخلفي الشعار الرسمي للبطولة الوطنية للسباقات الجوية، أما رأس عقرب الثواني فقد تم تصميمه على شكل طائرة وتم صبغه باللونين الأحمر والأبيض دلالة على لوني أبراج السباق.

 

وتتمتع الساعة باحتياطي طاقة يدوم حوالي 38 ساعة، وخاصية مقاومة ضغط الماء. ويأتي الاصدار المحدود بـ 500 قطعة بحزام من الجلد بني اللون أو بحزام من الجلد بخطوط حمراء، أو بحزام من القماش باللون الأخضر الزيتوني مع قفل قابل للطي.

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