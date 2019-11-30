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مشروع المنذري يفوز بجائزة "روكا" للتصميم المعماري

السبت 30 نوفمبر 2019 05:30 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

فاز مشروع Echo لعبد الله المنذري بالجائزة الأولى في النسخة الثالثة من مسابقة "روكا تحدي التصميم" ليوم واحد؛ من بين أكثر من 100 متنافس، وتشكل المسابقة التي أقيمت في حرم كيمجي رمداس مجمع البنية التحتية في غلا تحديًا للمصممين والمهندسين المعماريين الشباب يتمثل في تصميم مقترح مبتكر لمساحة الحمام بالاستناد إلى معلومات محددة.

وكان المفهوم الذي تمَّ تأسيسه كمنطلق للمشاركين هذا العام في السلطنة إعادة تصميم مساحات الحمام في المدارس. وكان لا بد لمقترحات التصميم أن تُعزز من الوعي بالعادات المتعلقة بالنظافة بين الأطفال وتساعد على تكيف الأطفال من مختلف الأعمار، إضافة إلى ضرورة توفير عامل السهولة للتنظيف والصيانة، ومراعاة العدد الكبير من المستخدمين.

ومن بين المشاريع المقدمة نجح تصميم Echo لعبد الله المنذري من الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في السلطنة في أن يحقق الفوز بالمركز الأول، وحصل على جائزة قدرها 600 ريال عماني. ويتكون المشروع من حوض يعمل بالمجسات ويساهم في توفير كبير للمياه ويحسن النظافة وهو قابل للتعديل في الارتفاع ليتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، يحتوي التصميم على ألوان جذابة وشكله المستدير يجعله ممتعًا للأطفال.

 

وقالت عضوة لجنة التحكيم جمانة حبيب رئيسة مكتب إبراهيم جايده للمهندسين المعماريين إن وجهة نظر لجنة التحكيم اعتمدت على تميز المفهوم المبتكر في التصميم، وهو يحتوي على عنصر الجذب الذي يعزز من مستوى النظافة مع تقليل استهلاك المياه في المدارس. كما يسهل التصميم الوعي لدى الأطفال فيما يتعلق باستهلاك المياه ويتكيف مع مختلف الفئات العمرية بسبب الارتفاع القابل للتعديل.

   

 

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