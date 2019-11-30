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بالفيديو.. لحظة بكاء مذيعة عراقية على الهواء بسبب استقالة رئيس الوزراء

السبت 30 نوفمبر 2019 04:16 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. لحظة بكاء مذيعة عراقية على الهواء بسبب استقالة رئيس الوزراء

بغداد - الوكالات

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مذيعة عراقية وهي تبكي في البث الحي أثناء قراءتها نبأ إعلان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، نيته ترك منصبه.

وأثار هذا الفيديو من نشرة إخبارية في قناة "الشرقية" تفاعلا واسعا لدى رواد "تويتر"، وطرح كثيرون منهم تفسيرات مختلفة لسبب بكاء الإعلامية.

ورجح أحد المغردين أن المذيعة "تذرف الدموع حزنا على دماء الشهداء" الذين قتلوا برصاص قوات الأمن خلال المظاهرات المتواصلة في البلاد منذ مطلع أكتوبر، وتجاوز عددهم 400 شخص.

وأعلن عبد المهدي عن نيته تقديم طلب رسمي للاستقالة إلى مجلس النواب، استجابة لدعوة المرجع الديني الأعلى في البلاد، علي السيستاني.

 

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