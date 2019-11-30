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وفاة عروس سعودية و3 من أهلها في ليلة الزفاف

السبت 30 نوفمبر 2019 03:54 م بتوقيت مسقط

وفاة عروس سعودية و3 من أهلها في ليلة الزفاف

الرياض - الوكالات

تسبب حـادث مروري وقع في مدينة الأفلاج بمنطقة الرياض بالسعودية في تحويل فرحة أسرة بزفاف ابنتهم إلى مأتـم، بعدما توفيـت العروس وثلاثة من أفراد أسرتها في الحـادث.

وراح ضحية الحادث الذي وقع بين سيارتين هيونداي ونيسان، مساء الأربعاء الماضي على طريق الفريشة، العروس وشقيقتها ووالدتهما وإحدى حفيدات الأسرة، فيما أصيب رجلان.

ونعى أحد الدعاة المتوفيات عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً: "فُجعنا ليلة البارحة بوفـاة امرأة صالحة وابنتيها وحفيدتها وكانت هذه الليلة هي ليلة زفاف إحدى بناتها المتوفيات معها فأصبحت ليلة الزفاف هي أول ليلة في القبر".

وأضاف: "نسأل الله الرحيم الغفور أن يتقبلهم بقبول حسن وأن يجبر مصاب أهليهم ويبدلهم دارا خيرا من دارهم".

 

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