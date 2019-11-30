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تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

السبت 30 نوفمبر 2019 12:38 م بتوقيت مسقط

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتفرق خلال آخر الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وعلى أجزاء من محافظتي البريمي والظاهرة.

وأشارت إلى هبوب رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول متغيرة الإتجاه خفيفة

ليلا، على معظم محافظات السلطنة، وتكون معتدلة إلى نشطة على سواحل بحر العرب.

وسيكون البحر متوسط الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له مترين فيما يكون هادئ الموج على بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترًا واحدة.

وتكون الرؤية الأفقية جيدة بشكل عام، وضعيفة في أماكن تشكل الضباب.

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