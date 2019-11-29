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مارفيك : الامارات افتقد للشراسة الهجومية

الجمعة 29 نوفمبر 2019 10:52 م بتوقيت مسقط

مارفيك : الامارات افتقد للشراسة الهجومية

 

الدوحة ( موفد الرؤية ) – وليد الخفيف

أرجع الهولندي فان مارفيك مدرب منتخب الإمارت خسارته من العراق إلى غياب الفاعلية الهجومية في الثلث الأخير من الملعب وافتقاد القدرة على بناء الهجمات .

وقال فان مارفيك في المرتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة " ظهرنا بشكل جيد في شوط المباراة الثاني . خلقنا عدة فرص للتسجيل ولكننا عانينا من غياب الفاعلية الهجومية " .

وألمح مارفيك انه سعى لرفع معنويات لاعبيه بين الشوطين وحثهم على بذل جهود مضاعفة من أجل ادراك التعادل مضيفا بالقول " النتيجة بقيت على حالها رغم تحسن الأداء في الشوط الثاني "

وأبدى ثقته في قدرة فريقه على تحقيق نتيجة ايجابية في المباراة القادمة قائلا " لدينا مجموعة شابة تمتلك امكانات كبيرة . هم قادرون على تحقيق ما نصبو اليه  ومواصلة العمل في البطولة "

وختم قائلا " اتيحت للعراق ثلاث فرص في الشوط الأول ، فنجح في تسجيل هدفين . رجعنا في الشوط الثاني وسجلنا افضلية ولكننا لم نسجل . علينا أن نستعد للمباراة القادمة امام قطر وننظر في سبل تفعيل الشراسة الهجومية "

 

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