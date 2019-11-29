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كاتينيتش : راض عن النتيجة ولست مقتنعا بالأداء

الجمعة 29 نوفمبر 2019 10:38 م بتوقيت مسقط

كاتينيتش : راض عن النتيجة ولست مقتنعا بالأداء

 

الدوحة (موفد الرؤية ) – وليد الخفيف

لم يقتنع كاتينتش مدرب العراق بالمستوى الذي قدمه فريقه اليوم أمام الامارات في الجولة الثانية من خيلجي 24 رغم الفوز بهدفين دون رد والتأهل للدور نصف النهائي .

وقال كاتينتش في المؤتمر الصحفي " حصدنا العلامة الكاملة وحققنا الفوز الثاني فهذا امر جيد ، ولكن هناك بطء واضح في الاداء . هناك اخطاء فردية . تراجع الكفاءة البدنية كان واضحا لدى البعض . يبقى في الأخير أننا حققنا الأهم وسنسعى جاهدين لتصحيح الأخطاء استعدادا للمباراة القادمة " .

وكشف أنه قد يلجأ لإجراء بعض التغييرات في التشكيلة التي سيواجه بها اليمن في الجولة الأخيرة نظرا للتأهل قبل اللقاء رسميا ، موضحا في الوقت نفسه إحترامه وتقديره لمنتخب اليمن ولكن الحسابات المنطقية تفرض عليه تطبيق مبدأ التدوير بين اللاعبين .

 

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