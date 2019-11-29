العراق يواصل انتصاراته بالفوز على الامارات

الدوحة ( موفد الرؤية ) – وليد الخفيف

واصل العراق انطلاقته الرائعة في خليجي 24 محققا فوزا مستحقا على الامارات بهدفين دون رد في المباراة التي اقيمت بينهما في استاد خليفة الدولي لحساب الجولة الثانية من البطولة .

وبدأ كاتينيتش مدرب العراق الشوط الاول بطريقة هجومية ، معتمدا على مهاجمين ، شكلا قدرا من الخطورة على خط الدفاع الاماراتي .

ولم ينتظر منتخب اسود الرافدين سوى 6 دقائق فقط للوصول لشباك الامارات عن طريق علاء عباس .

حاول الامارات إدراك التعادل غير انه لم يشكل اي خطورة حقيقية على مرمى العراق الذي اجهض محاولات الأبيض في مهدها من خلال الانتشار الجيد في خط الوسط والقدرة على التحول الدفاعي بسرعة كبيرة لملأ المساحات الخالية ، فانعزل مبخوت عن خط وسطه ولم تجد محاولات بندر الاحبابي نفعا .

واصل العراق تفوقه في خط الوسط ، مواصلا محاولاته في اختراق الجبهة اليمنى التي اخترقت في الدقيقة 36 ، بعرضية حولها علاء عبد الزهرة برأسة في شباك الامارات مستغلا التمركز الخاطئ لقلبي دفاع الابيض وافتقادهم للتوقيت الصحيح للتعامل مع العرضية .

ولم يأت الوقت المتبقي بجديد للمنتخب الاماراتي الذي يفتقد للشكل والتكتيك الهجومي ، تزامنا مع غياب افكار المدرب عند الاستحواذ على الكرة ، لينتهي الشوط بتفوق العراق .

ولم يكن للامارات رد فعل واضح في اول ربع ساعة من الشوط الثاني قبل ان تظهر تعليمات الهولندي مارفيك باختراق الجبهة اليمنى للعراق ، غير ان التمركز الجيد وطول قامة العراقيين وقفت حائلا امام طموح الابيض في التسجيل .

حاول مارفيك انعاش خط هجومة ،باحثا عن مساندة للمهاجم علي مبخوت فدفع بأحمد خليل بديلا لمحمد فرحان في الدقيقة 68 ، واستمر على نفس الطريقة 4/2/3/1 بميل خليل نحو الطرف الايسر .

حاصر المنتخب الاماراتي نظيره العراقي لبضع دقائق ، واهدر اخطر فرص تقليص الفارق في الدقيقة 75 ، وتراجع منافسه للمنطقة الدفاعية وغير في أسلوب اللعب معتمدا على الهجوم المرتد بدلا من بنءا الهجمات من اسفل .

وعانى المنتخب الاماراتي من البطء في التحول ، فضلا عن التمريرات السلبية ، وظهر على اداء بعض اللاعبين افتقاد الحماس والروح القتالية .

واستخدم الفار لاول مرة في تاريخ بطولات الخليج ، عندما اشار الحكم لركلة جزاء للمنتخب العراقي اثر الخشونة في الدقيقة 82 ، غير أن علي عدنان اهدرها اثر تصدى رائع من حارس الامارات .

واحتسب الحكم 7 دقائق وقت بدل ضائع غير أن النتيجة لم تتغير ، ليحقق العراق فوزه الثاني رافعا رصيده إلى 6 نقاط .