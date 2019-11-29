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كومان : حزين لوفاة فيربيك

الجمعة 29 نوفمبر 2019 04:43 م بتوقيت مسقط

كومان : حزين لوفاة فيربيك

 

الدوحة ( موفد الرؤية ) – وليد الخفيف

شدد الهولندي آروين كومان مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على أهمية تحقيق الفوز غدا على الكويت في الجولة الثانية من خليجي 24 ، مجددا ثقة في قدرة رجالة على انجاز المهمة  بنجاح ، والمضي قدما في البطولة التي وصفها بالصعبة .

وعبر كومان في مستهل حديثه بالمؤتمر الصحفي عن حزنه العميق لوفاة مواطنه بيم فيربيك الذي قاد الاحمر نحو لقب النسخة الماضية في الكويت ، قائلا " أشعر بألم بالغ لوفاة أحد المخلصين لكرة القدم العمانية . لقد كان مكاني في النسخة الماضية وقاد المنتخب إلى منصة التتويج . توليت المهمة بتوصية منه فهو كان زميل لوالدي وقدوتي ، وكانت تربطنا به علاقات وطيدة "

واضاف " خبر وفاة بيم كان صدمة كبيرة . أتقدم بأصدق عبارات التعازي لأسرته . لقد ألغينا مران الأمس بعدما خيم الحزن على الجميع . بيم هو قدوتي وأن متأثر لرحيله غير ان ذلك لن يؤثر على عملنا غدا "  

وحول استعداده لملاقاة الكويت قال " سنخوض مساء اليوم حصة تدريبية وندرك جيدا ما سنقوم به لرفع مستوى الجاهزية . نعرف مدى قوة المنتخب الكويتي وإمكانات لاعبيه ونثق كذلك في لاعبينا . فوز الكويت على السعودية أمر يستحق الدراسة ويدعونا لبذل جهود مضاعفة"  

ويرى أن منتخبنا كان جيدا في لقاء البحرين قائلا " علينا أن ندرك ان منتخب البحرين من المنتخبات القوية التي قدمت نفسها بشكل لافت في التصفيات الآسيوية الاخيرة . آلت لنا الأفضلية في كثيرا من أوقات المباراة واستمر ذلك حتى الربع ساعة الأخير الذي تعرضنا خلاله للضغط ولكننا نجحنا في التعادل "

وختم قائلا " سنقوم بكل ما يلزم لتحقيق الفوز والمضي قدما في البطولة . ثقتي كبيرة ولا أشعر بالضغوط "

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