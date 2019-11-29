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ارتفاع في سعر نفط عمان

الجمعة 29 نوفمبر 2019 01:15 م بتوقيت مسقط

ارتفاع في سعر نفط عمان

مسقط -الرؤية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يناير القادم، اليوم الجمعة 63.43 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ 26 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الخميس الذي بلغ 63.17 دولار أمريكي.

 

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