وفاة طفل سقط في حفرة للصرف الصحي بعبري

عبري - الرؤية

قام فريق الإنقاذ المائي بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الظاهرة، بانتشال طفل إثر سقوطه في حفرة للصرف الصحي بمنطقة حي العقبة بولاية عبري وهو مفارقاً للحياة.