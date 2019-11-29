وفاة طفل سقط في حفرة للصرف الصحي بعبري

عبري - الرؤية
قام فريق الإنقاذ المائي بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الظاهرة، بانتشال طفل إثر سقوطه في حفرة للصرف الصحي بمنطقة حي العقبة بولاية عبري وهو مفارقاً للحياة.
الجمعة 29 نوفمبر 2019 01:02 م بتوقيت مسقط
عبري - الرؤية
قام فريق الإنقاذ المائي بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الظاهرة، بانتشال طفل إثر سقوطه في حفرة للصرف الصحي بمنطقة حي العقبة بولاية عبري وهو مفارقاً للحياة.
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