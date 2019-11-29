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وفاة طفل سقط في حفرة للصرف الصحي بعبري

الجمعة 29 نوفمبر 2019 01:02 م بتوقيت مسقط

وفاة طفل سقط في حفرة للصرف الصحي بعبري

عبري - الرؤية

قام فريق الإنقاذ المائي بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الظاهرة، بانتشال طفل إثر سقوطه في حفرة  للصرف الصحي بمنطقة حي العقبة بولاية عبري وهو مفارقاً للحياة.

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