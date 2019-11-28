سانشيز : سنواجه اليمن بكل قوة

الدوحة ( موفد الرؤية ) – وليد الخفيف

قال فيلكس سانشيز أن راض عن أداء فريقه أمام العراق غير أنه ليس راضيا عن النتيجة التي منحت منافسه العلامة الكاملة في افتتاح خليجي 24 .

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبيل مواجهة اليمن غدا " أثق في اللاعبين فهم قادرون على تجاوز الخسارة وتحقيق الفوز . سيطرنا في بداية اللقاء وكان بوسعنا التسجيل وأهدرنا العديد من الفرص . الخسارة لا تعني أن الفريق تراجع ولكنها كرة القدم " .

واضاف "ندرك أهمية مباراة الغد أمام اليمن ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز . لقد شعرنا بخيبة أمل كبيرة بعد الخسارة من العراق دون أن تشفع السيطرة والفرص الحقيقية للتسجيل . علينا أن نصحح اوضاعنا ونحقق الفوز والمضي قدما في البطولة " .

وتابع " لا توجد مباراة سهلة . الفريقين خسرا رهان الجولة الأولى لذا أتوقع أن يتمسك اليمن بحظوظه لذا أتوقع أن تحظى المباراة بالقوة والتنافسية . طوينا صفحة الخسارة وسعينا جاهدين لتصحيح الأخطاء ونمتلك حماسا كبيرا نستلهمه من جمهورنا العريض "

ويرى أن التوفيق حال دون تحقيق الفوز على العراق لذا عبر عن أمنياته أن يحالفه الحظ أمام اليمن غدا .

وكشف أن غياب بسام الراوي لن يؤثر على الفريق رغم تميزه وأهميته في الملعب مضيفا بالقول " لدينا وفرة في اللاعبين وسنحاول تحقيق الهدف . سنلعب بكل قوة وأتوقع مؤازرة جماهيرية كبيرة "