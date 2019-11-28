احتمال تشكل سحب منخفضة على سواحل ظفار

مسقط – العمانية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أن الطقس اليوم صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب المنخفضة على سواحل محافظة ظفار.

وتهب الرياح على معظم المحافظات شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة وتكون نشطة أحيانا على المناطق الساحلية لمحافظة مسندم وبحر العرب تتحول إلى جنوبية غربية على سواحل بحر عُمان خلال الليل .

ويصل أقصى ارتفاع للموج على سواحل محافظة مسندم وبحر العرب إلى مترين وربع المتر بينما يكون هادئا إلى متوسط الموج على سواحل بحر عُمان ويصل اقصى ارتفاع له متر ونصف المتر .

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في محافظة مسقط 27 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية، وفي مدينة صلالة تبلغ درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.

المدينة / الولاية العظمى الصغرى

السيـــــــــب 27 18

العامرات 26 18

خصـــــــــب 26 18

دبـــــــــــا 27 17

مدحـــــــــاء 27 19

البريمــــــــي 27 18

ينقـــــــــــل 25 14

عبـــــــــري 29 18

فهــــــــــود 28 17

صحـــــــــار 26 19

الســـــــــويق 26 18

الرستـــــــــاق 26 15

سمائــــــــــل 25 15

نــــــــــزوى 28 15

الجبل الأخضر(سيق) 16 8

جــبل شمـــــس 9 1

بهــــــــــلاء 27 17

أدم 28 18

المضيبـــــــي 28 17

إبـــــــــراء 26 15

صــــــــور 27 23

رأس الحــــــد 28 23

مصيــــــــرة 29 24

الــدقـــــــم 27 23

محــــــــوت 30 20

هيمـــــــــا 29 16

مرمــــــــول 28 18

جـزر الحلانيـــات 29 24

ثمريــــــــت 28 17

ميناء صلالـــــة 29 24

قيرون حيريتــــي 24 16

جبل سمــــحـان 23 15

جبـل القمـــــر 24 16