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كومان يعبر عن سعادته بأداء لاعبيه ويصف التعادل بالجيد

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 10:18 م بتوقيت مسقط

كومان يعبر عن سعادته بأداء لاعبيه ويصف التعادل بالجيد

 

الدوحة ( موفد الرؤية ) – وليد الخفيف

 

أشاد أروين كومان مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بأداء لاعبيه أمام البحرين ، واصفا التعادل بالجيد ، مدافعا عن التشكيلة التي اعتمد عليها في بداية اللقاء ، موضحا جدوى التغييرات التي زج بها في الشوط الثاني .

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي " أنا سعيد بأداء اللاعبين وراض عن النتيجة ، خلقنا العديد من الفرص ، ولكننا لم نحسن استثمارها . التعادل امر جيد بعد مباراة قوية " .

وعن سبب التراجع للحالة الدفاعية في الشوط  الثاني قال " نواجه منتخب جيد يمتلك لاعبين ذوي مهارات وامكانات . طول القامة منحهم فرصة استغلال الكرات العرضية  . نحن استحوذنا في اغلب فترات اللقاء ، وأهدرنا العديد من الفرص ، والأداء كان جيدا امام منتخب قوي " .

ورد على سؤال أحد الصحفيين عن جدوى اشراك ياسين الشيادي لاعب وسط الارتكاز قبل دقائق من نهاية اللقاء قال كومان " المنذر العلوي شعر بالارهاق بعد المجهود الكبير الذي بذله ، لذا دفعت بياسين من اجل ملئ منطقة الوسط في محاولة للخروج بنقطة التعادل " .

وعن أسباب عدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم المعهود قال " يحدث ذلك في كرة القدم . البوسعيدي يمتلك مستو افضل من ذلك  ، واعتمدت على الغافري لاكسابه الخبره فهو ناشئ واعد . علينا الآن أن نعمل على إعداد المنتخب للمباراة القادمة من أجل الظهور بشكل أفضل ، وأتقدم بالشكر للجماهير العمانية على مساندتها ومؤازرتها الدائمة لنا " .

 

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