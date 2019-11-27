فرع الغرفة بمحافظة ظفار يعقد لقاءً مع غرفة تجارة وصناعة بانكوك

عقد الوفد التجاري العُماني من فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار اليوم لقاء مع غرفة تجارة وصناعة بانكوك بمملكة تايلاند.

ترأس الوفد العُماني سالم بن عبدالله الكاف نائب رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، ومن الجانب التايلاندي بايراج

بوراباشايسي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة بانكوك.



وناقش اللقاء العديد من الموضوعات ومجالات التعاون المشترك حول الفرص الاستثمارية المتاحة والتعريف بأهم القطاعات الاستثمارية الواعدة في البلدين الصديقين.



وسلط اللقاء الضوء على فرص التعاون المشترك في قطاعات الاغذية والصناعة السمكية ومواد التجميل وتصدير واستيراد الفواكة وسلع التجزئة المتنوعة بالإضافة إلى قطاعي السفر والسياحة.



وقال سالم بن عبدالله الكاف رئيس الوفد التجاري العُماني إنه تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون التجاري بما يعود بالمزيد من النتائج الإيجابية في التبادل التجاري والتواصل بين ممثلي الشركات العمانية والتايلاندية.