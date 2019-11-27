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تعرف على الأرباح المالية للمنتخبات المشاركة في "خليجي 24"

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 02:05 م بتوقيت مسقط

تعرف على الأرباح المالية للمنتخبات المشاركة في "خليجي 24"

 

الدوحة - خاص

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الثلاثاء، منافسات بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الرابعة والعشرين (خليجي 24)، بمباراتين جمعت الأولى منتخب البلد المضيف قطر بمنتخب العراق، وفاز العراق بهدفين مقابل هدف، والثانية منتخبي الإمارات واليمن وفازت الامارات ب 3 أهداف نظيفة..

وقُسمت المنتخبات الثمانية إلى مجموعتين، جاءت قطر واليمن والإمارات والعراق في المجموعة الأولي، ومنتخبنا العُماني (حامل لقب النسخة الماضية) والسعودية البحرين والكويت في المجموعة الثانية.

ويلاقي متصدر المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، ومتصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، في نصف نهائي المسابقة.

وتحصل جميع المنتخبات على مليون دولار أمريكي نظير مشاركتها في البطولة، في حين يحصل البطل على مليوني دولار، والوصيف على مليون دولار.

ويعتبر الأزرق الكويتي الأكثر فوزا بالبطولة بعشر مرات، تليه منتخبات السعودية وقطر والعراق ثلاث مرات، فيما فاز منتخبنا العماني والإمارات مرتين لكل منها بالمسابقة، ولم يفز المنتخبان اليمني والبحريني بالبطولة إلى الآن.

 

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